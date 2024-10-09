ФОТО | До и после: дизайнер IKEA преобразила 140-летний сельский дом в Эстонии

По словам дизайнера интерьеров, хорошим приемом для оформления темных помещений является использование светлых цветов или сочетание дерева с белыми элементами. Например, в этом случае стены раньше были ярко-красными, поэтому дизайнер решила перекрасить их в белый цвет с использованием глазури. Это небольшое изменение значительно повлияло на восприятие пространства, добавив больше света и лёгкости. Светлые стены также лучше отражают свет новых ламп, что делает помещение еще ярче.

Одним из решений, которое дизайнер выбрала для комнаты, стала беспроводная смарт-система освещения – свет можно включать, выключать, а также регулировать его яркость с помощью пульта. Такая система значительно облегчает размещение светильников и помогает экономить на счетах за электричество.

В старых домах потолки низкие, стены темные, а окна маленькие и расположены низко, поэтому света в помещении не хватало. „Основным источником освещения была внушительная подвесная лампа на потолке, сделанная из колеса повозки. Однако она не давала достаточного света для всего помещения, поэтому мы добавили дополнительные источники освещения: больше потолочных светильников и точечных ламп в гостиной, а также настенные светильники, чтобы лучше осветить рабочую зону в кухне. Теперь, хотя уникальная подвесная лампа и осталась главным источником света в комнате, дополнительное освещение отлично ее дополняет“, - рассказала Анастасия.

Вызов приняла дизайнер интерьеров IKEA Анастасия Малькова , отметившая, что для такого старого дома требуются креативные решения. Самым сложным для нее было создать пространство для кухни и гостиной, в котором семья из пяти человек могла бы с комфортом готовить и проводить время вместе, сохранив при этом уникальный характер жилой риги.

До обновления кухня не отличалась систематичностью и функциональностью, а в гостиной для всех членов семьи не было достаточно места, чтобы проводить время вместе. Также ощущались острая нехватка места для хранения и проблемы с освещением.

Продуманные решения гостиной для большой семьи

Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует смело экспериментировать с перестановкой мебели, что иногда может помочь создать в комнате больше пространства. Раньше диван в гостиной стоял слишком близко к телевизору и находился у окна, куда светило солнце. Дизайнер изменила расположение мебели так, чтобы создать больше пространства для движения.

С учетом потребностей большой семьи было решено поставить в гостиную вместо углового дивана трехместный диван и два кресла. „Угловые диваны – хорошие и компактные решения, но часто они занимают много места. Отдельный диван и кресла создают достаточно мест для всей семьи, и при этом остается достаточно пространства для передвижения между мебелью, – отметила Анастасия Малькова. – Кроме того, она выбрала диван со съемным чехлом. В семье трое детей и животные, поэтому важно, чтобы мебель было легко поддерживать в чистоте. Съемный чехол легко стирать или при желании заменить на покрытие другого цвета“.

В гостиной дизайнер также использовала различную мебель для хранения. Комбинированная мебель с ящиками используется как подставка под телевизор и дополнительное место для хранения вещей всей семьи.

Слишком много места на кухне не бывает

Третьим изменением в семейном доме стала кухня. Дизайнер интерьеров решила оформить ее в форме буквы Г, убрав кухонный остров и освободив место для обеденного стола. Специалист пояснила, что на кухне установили только нижние шкафы, поскольку из-за округлой формы бревен навесные шкафы прикрепить к стене было невозможно, и к тому же сами бревна оказались не идеально ровными.

„Вместо этого мы создали больше пространства для хранения, добавив настенные решения: рейлинги с крючками и дополнительные полки. Это простое и доступное для любого дома решение, которое помогает создать больше мест для хранения и освободить рабочую поверхность для приготовления пищи“, - рассказала Анастасия.

Духовка в обновленной кухне была перенесена в высокий шкаф, таким образом создав больше места для хранения в нижних шкафах. Кроме того, это удобнее и безопаснее, поскольку духовка находится вне досягаемости маленьких детей.

Использование натуральных материалов

Завершающим штрихом, что делает любое пространство уютнее, всегда являются текстиль и аксессуары. Использование натуральных материалов и земляных оттенков помогает подчеркнуть характер столь уникального пространства. Различные коробки из натуральных материалов для хранения мелочей, плетеный ковер на полу, подставки для столовых приборов из морских водорослей и легкие шторы подчеркивают деревянные стены и добавляют в пространство текстуры, тепло и уют.