Популярная среди туристов лавандовая ферма в Хийумаа выставлена на продажу

Лавандовая ферма, официально зарегистрированная как By Dagö OÜ, была основана в 2018 году. Компанией управляли Таави Лийванди и его жена Бирте Лийванди – для них это было скорее хобби. Теперь же супруги выставили на продажу весь комплекс вместе с самой компанией за 450 000 евро.

По словам Таави Лийванди, решение продать ферму связано с тем, что они больше не могут уделять ей достаточно времени, совмещая с основной работой: „Мы начинали как хобби, это была небольшая ферма по производству продукции. Но каким-то образом она разрослась, и мы подумали, что, возможно, кто-то другой захочет развивать это направление дальше“.