Профессиональный флиппер: Ласнамяэ – хорошее место для покупки недвижимости

„Сейчас на поиск проекта уходит больше времени, и поиск и переговоры стали более напряжёнными“, — рассказала Пыдер в эфире радио Äripäev.

Обычно Пыдер тратит на ремонт квартир от 35 000 до 55 000 евро. Учитывая нынешние цены, она признала, что квартиры в Мустамяэ больше не приносят ожидаемой доходности.

„Где спрос выше, там и цены выше, и в Мустамяэ ремонт больше не вписывается в бюджет“, – пояснила она.

Особенностью проектов Эннифрийд Пыдер является капитальный ремонт, поэтому она предпочитает покупать квартиры, где всё нужно переделывать с нуля.

Квартиры Пыдер покупает без кредита. Финансирование покупки и ремонта происходит вместе с другими любителями недвижимости, которых она в основном находит через свой аккаунт в сети Instagram – Sendid Miljoniks.

В основном Пыдер занималась флиппингом с квартирами в панельных домах Мустамяэ, однако рост цен заставил ее искать другие варианты.

„Ласнамяэ — хорошее место для покупки, но продать сложно“, — описала Пыдер текущее состояние рынка недвижимости.