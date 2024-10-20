Профессиональный флиппер: Ласнамяэ – хорошее место для покупки недвижимости(6)
Профессиональный флиппер Эннифрийд Пыдер, которая за четыре года отреновировала более 30 квартир, наблюдала различные периоды на рынке недвижимости. По ее словам, сделки в коридоре сменились длительными поисками, а в некоторых районах спрос и вовсе стал слишком высоким, пишет dv.ee.
„Сейчас на поиск проекта уходит больше времени, и поиск и переговоры стали более напряжёнными“, — рассказала Пыдер в эфире радио Äripäev.
Обычно Пыдер тратит на ремонт квартир от 35 000 до 55 000 евро. Учитывая нынешние цены, она признала, что квартиры в Мустамяэ больше не приносят ожидаемой доходности.
„Где спрос выше, там и цены выше, и в Мустамяэ ремонт больше не вписывается в бюджет“, – пояснила она.
Особенностью проектов Эннифрийд Пыдер является капитальный ремонт, поэтому она предпочитает покупать квартиры, где всё нужно переделывать с нуля.
Квартиры Пыдер покупает без кредита. Финансирование покупки и ремонта происходит вместе с другими любителями недвижимости, которых она в основном находит через свой аккаунт в сети Instagram – Sendid Miljoniks.
В основном Пыдер занималась флиппингом с квартирами в панельных домах Мустамяэ, однако рост цен заставил ее искать другие варианты.
„Ласнамяэ — хорошее место для покупки, но продать сложно“, — описала Пыдер текущее состояние рынка недвижимости.