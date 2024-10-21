Эстонский застройщик инвестирует 135 млн евро в развитие новых жилых районов в Латвии

„Весь последний год мы активно расширялись, и сейчас у нас в Латвии строится более 50 тысяч квадратных метров нового жилья. Этому предшествовали 5 лет серьезной предварительной работы и, конечно же, десятилетие бесценного опыта работы в Эстонии“, – сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи, добавив, что у предприятия сегодня в Латвии на стадии подготовки есть ещё и другие проекты развития в несколько раз большего объема.

Компания Invego известна в первую очередь своим комплексным подходом к развитию новых жилых районов. „Сегодня важны не только четыре стены и крыша, но и вся окружающая среда, потому что покупатели жилья все лучше осознают свои потребности и желания, к тому же, они считают важным, чтобы стоимость собственности, которой они владеют, увеличивалась с течением времени. Если в Эстонии люди уже знают и ценят почерк Invego, то латышам наш подход кажется, скорее, новым и западным“, — сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.

В Риге Invego сейчас ведет строительные работы 2-го этапа проекта Parka kvartāls на 120 квартир, а в жилых районах Vītolu Parks на 360 квартир и Skanstes rezidences на 67 квартир уже началась продажа. В пригороде Риги, в Адаже, активно идет строительство нового жилого района Vide Ādaž, в котором будут только рядные дома для 86 семей.