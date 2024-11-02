Отчетность в квартирных товариществах: как понять, что кроется за цифрами?

„Обращаю внимание, что из всех цифр баланса денежные средства КТ отражает только первая строка, которая так и называется – деньги. Все другие цифры баланса отражают имущество или обязательства товарищества в денежном эквиваленте. Например, требования в примере – это сумма квартирных счетов, выставленных в январе 2024 за услуги, оказанные в декабре 2023 года – отопление, вода, электроэнергия, управление, обслуживание и другие согласно плану хозяйственной деятельности КТ счетов за определенный период“, – говорит юрист.

Приложим эту формулу к показателям 2023 года и определим, что имущество товарищества состоит из реальных денег 34 375 евро на банковских счетах товарищества и требований в размере 34 788 евро.

„Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом состоянии товарищества в конкретный период времени, об имуществе, активах и долгах КТ, которые выражены в денежном эквиваленте. Основа годового бухгалтерского отчёта – баланс, который должен быть дополнен приложениями, раскрывающими каждую его цифру. В примере баланса КТ за 2023 год верхняя строка отражает информацию, что баланс составлен по состоянию на 31.12.2023 года и для сравнения представлены данные на 31.12.2022. Денежный эквивалент баланса – евро в целых цифрах, без центов после запятой. Прочитать данные/информацию баланса на самом деле очень просто, если знать формулу: имущество = обязательства + резервный капитал“, – объясняет юрист.

„МК-Эстония“ решила рассмотреть строки годового отчета на примере документа одного из квартирных товариществ и попросить юриста разъяснить, что кроется за каждой цифрой.

Отчет упрощают, по словам юриста, как раз для того, чтобы собственникам квартир было легче его понять. Далеко не каждый член КТ знаком с бухучетом и может разобраться во множестве цифр, приложений, терминологии.

„Ежегодно правления квартирных товариществ должны составлять бухгалтерский отчет за прошедший хозяйственный год и представлять его на утверждение общему собранию собственников квартир. В действительности большинство товариществ утверждают не этот важный документ, а составленный правлением (на деле – бухгалтером КТ) упрощенный отчет правления по итогам года“, – объясняет юрист Марина Сухнева .

Наконец, из каких статей может состоять сумма реальных денежных средств товарищества на банковском счёте, например – 34 375 евро?

„Размер расходов товарищества в 2023 году можно определить из обязательного для КТ приложения годовых начислений по каждой квартирной собственности, которые содержат все виды расходов, обслуживание, ремонт и коммунальные платежи. Для данного КТ сумма начислений была 218 580 евро, делим на 12 и получаем размер обязательного резервного капитала – 18 215 евро. Однако в балансе числится 13 090 евро, следовательно, собственники квартир должны собрать дополнительно 5 125 евро“, – подчеркивает Марина Сухнева.

Нетто-имущество – это резервный капитал товарищества, размер которого должен быть не менее 1/12 от предполагаемых расходов квартирного товарищества за один год (согласно статье 48 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе).

„Обязательства товарищества в сумме 19 822 евро состоят из неоплаченных на 31.12.2023 счетов поставщиков коммунальных услуг за декабрь и/или начислений зарплаты работникам КТ за декабрь. Такие счета и обязательства оплачивают в январе следующего (в данном случае это было в январе 2024-го) года. Приложение номер 6 раскрывает список поставщиков, работников и конкретные суммы обязательств, – продолжает разъяснять Марина Сухнева. – Ремонтный фонд товарищества составляет 36 172 евро. Ремонтный фонд – это обязательство товарищества перед собственниками квартир сделать ремонт согласно решению общего собрания. Приложение номер 8 раскрывает размер накопленного на начало года ремонтного фонда, суммы, начисленные за год ремонтных платежей, также сумму расходов на ремонт в 2023 году и список ремонтных работ“.

В данном товариществе долг по неоплаченным счетам – всего 1606 евро, что отражено в приложении номер 3.

Она объясняет, что требования превратятся в деньги только после того, как собственники оплатят счета. Требования состоят также из счетов за квартиру, которые не оплачивают уже более 30 дней. Только такие неоплаченные счета считаются долгом.

„Прежде всего это – резервный капитал (13 090 евро), остальное – это часть оплаченного ремонтного фонда, но без начисленных за декабрь взносов, также остаток денежных средств для выплат зарплаты работникам, – перечисляет юрист. – Точные цифры возможно определить только по бухгалтерским регистрам. Особенность бухучета КТ – в том, что если расходы товарищества по году превышают доходы, то убытка в товариществе всё равно как бы нет. Это принцип соответствия доходов и расходов. Такие цифры отражаются в балансе как расходы будущих периодов (актив), которые собственникам квартир предстоит покрыть в новом хозяйственном году“.

Когда сроки поджимают

Годовой финансовый отчет товарищества надо не только составить и утвердить на общем собрании – его надо также предоставить Коммерческому регистру до 1 июля следующего за отчетным периодом года. Например, отчет за 2024 год надо подать в регистр до 1 июля 2025 года.

Правления многих квартирных товариществ при этом нередко совершают ошибку – считают, что времени еще много, и оставляют отчеты и планы на последний момент, созывая общие собрания только весной. А весной многие уезжают, начинается также дачный период, нередко на собраниях нет кворума (то есть пришло менее 51% собственников квартир), и приходится созывать повторное. В итоге утвердить вовремя отчет удается не всегда – и опаздывают с его подачей.

„Все юридические лица, финансовый год которых закончился в конце прошлого года, должны представить годовой отчет до конца июня текущего года. Поскольку в этом году крайний срок приходился на воскресенье, отчеты, представленные 1 июля, также считались поданными вовремя“, – говорит Сергей Никонов, эксперт и основатель сообщества по вопросам квартирных товариществ в социальной сети Facebook.

По его словам, в прошлом году 121 654 предприятия не представили годовой отчет вовремя, из них 26 681 были удалены из Коммерческого регистра, а 13 100 – оштрафованы. 1056 удаленных предприятий в итоге потом были восстановлены в регистре.

Полезно знать Какие права есть у собственников квартир в отношении годового отчета? Прежде всего, собственник квартиры имеет право голосовать „за“ или „против“ утверждения как отчета, так и плана хозяйственной деятельности. „Если собственник не согласен с пунктами плана, он может до голосования выступить со своим мнением перед собранием, чтобы повлиять на решение других при голосовании“, – говорит юрист Марина Сухнева. До голосования у владельцев жилья должна быть возможность ознакомиться с документами. „Предоставить документы вместе с приглашением на собрание, т. е. за 7 дней до него, считается разумным сроком“, – говорит юрист. Она объясняет, что правление обязано отправить собственникам квартир документы по электронной почте. Обязанности раскладывать их по почтовым ящикам у правления нет. Но если у собственника квартир нет электронной почты, то в некоторых случаях правление может предоставить документы в бумажном виде. „В приглашении на собрание правление обязано указать, как и где можно ещё ознакомиться с документами. Например, по письменному заявлению с просьбой положить документы в почтовый ящик на бумаге или получить их в конторе КТ“, – говорит юрист. Следует учитывать, что право принимать решения и голосовать по отчету есть только у собственников квартир. Если такое желание возникает у арендатора жилплощади, то ему потребуется письменная доверенность от собственника недвижимости.