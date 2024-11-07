Это крайне важно: как правильно проветривать жилье в холода

Как правильно проветривать помещение в холодное время года

В осенне-зимний период оптимальным способом вентиляции является „ударное“ проветривание. Это значит, что окна открываются полностью примерно на 5–10 минут. Такой подход позволяет быстрее заменить влажный и теплый воздух в помещении на свежий холодный воздух с улицы, не успевая охладить мебель и стены. Это не только предотвращает накопление конденсата, но и экономит энергию, так как дом не успевает остыть.

Эффективность этого способа повышается, если открыть все окна в квартире и создать сквозняк. Сквозная вентиляция позволяет быстрее обновить воздух во всем доме. Для более активного воздухообмена можно также открыть двери между комнатами. Сквозная вентиляция особенно важна утром после сна.

Ванная и кухня — зоны с повышенной влажностью, требующие более частого проветривания. Особенно полезно проветривать их сразу после душа или приготовления пищи, чтобы влага не оседала на стенах и мебели. Если в ванной комнате нет окна, стоит оставить дверь открытой и сразу после душа проветрить соседние комнаты, чтобы влажность быстрее вышла.

В холодное время года лучше отказаться от постоянного проветривания через приоткрытые окна. Это приводит к постоянной утечке тепла, но не способствует эффективному воздухообмену. Кроме того, на холодных зонах вокруг окон может оседать влага и со временем появляться плесень. Гораздо лучше заменить микропроветривание на интенсивное проветривание короткими порциями.

Чтобы понимать, нужна ли дополнительная вентиляция, полезно установить гигрометр. Оптимальная влажность в помещении — 40–60%. Если показатель выше, это сигнал, что требуется проветривание. Такой подход позволяет поддерживать комфортный и здоровый климат, не пересушивая воздух.