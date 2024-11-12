До и после: проект меблировки небольшой спальни превратился в полное преображение всего этажа

Дизайнер интерьеров Ханнеле Саагпакк взяла на себя задачу создания уютной спальни в двухэтажной квартире в районе Каламая. Из-за нехватки пространства для комнаты родителей главной задачей было найти решение, чтобы создать для них полноценную спальню. Поэтому Ханнеле решила изменить расположение спальни родителей и детской комнаты. Она также создала уголок для домашнего офиса в пространстве между комнатами.

Продумайте места для хранения повсюду

Учитывая общую планировку квартиры, стоит с самого начала подумать, позволяют ли комнаты и их функциональность разместить в них всё необходимое. Например, этой семье очень не хватало места для хранения вещей – не было ни шкафа, ни возможности удобно хранить одежду. В связи с этим было целесообразно изменить расположение комнат и создать несколько продуманных решений для хранения.

„Для спальни родителей я выбрала кровать с ящиками под ней, где можно хранить, например, летнее одеяло, дополнительные подушки и запасные простыни“, – объяснила дизайнер интерьеров. В комнате также разместился угловой шкаф со стеклянными дверцами и одной дверью с зеркальной панелью, что помогает визуально сделать пространство более просторным. Кроме того, для дополнительного хранения был добавлен комод.

Дизайнер интерьеров IKEA также создала зону для домашнего офиса в так называемом коридоре между комнатами, где рабочие поверхности стола расположены на разной высоте – одна для ребенка, а другая для родителей. Комбинации мебели для стола были подобраны с таким расчетом, чтобы в нем было как можно больше ящиков и шкафов. Эту мебельную композицию легко изменить: к каркасам стола можно добавлять ящики разных размеров и цветов, так что по мере роста ребенка мебель будет „расти“ вместе с ним.

Комнаты с уникальными деталями