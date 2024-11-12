До и после: проект меблировки небольшой спальни превратился в полное преображение всего этажа
Хорошо организованная спальня – залог спокойного сна и бодрого начала каждого дня. Когда семья Кристин решила заняться оформлением своей спальни, они быстро столкнулись с трудностью: пространство было маленьким, и им не хватало идей для продуманной планировки. Тогда дизайнер интерьеров IKEA взяла на вооружение смелый подход – она полностью переделала второй этаж, поменяв местами комнаты и придав каждому помещению совершенно новое назначение.
Дизайнер интерьеров Ханнеле Саагпакк взяла на себя задачу создания уютной спальни в двухэтажной квартире в районе Каламая. Из-за нехватки пространства для комнаты родителей главной задачей было найти решение, чтобы создать для них полноценную спальню. Поэтому Ханнеле решила изменить расположение спальни родителей и детской комнаты. Она также создала уголок для домашнего офиса в пространстве между комнатами.
Продумайте места для хранения повсюду
Учитывая общую планировку квартиры, стоит с самого начала подумать, позволяют ли комнаты и их функциональность разместить в них всё необходимое. Например, этой семье очень не хватало места для хранения вещей – не было ни шкафа, ни возможности удобно хранить одежду. В связи с этим было целесообразно изменить расположение комнат и создать несколько продуманных решений для хранения.
„Для спальни родителей я выбрала кровать с ящиками под ней, где можно хранить, например, летнее одеяло, дополнительные подушки и запасные простыни“, – объяснила дизайнер интерьеров. В комнате также разместился угловой шкаф со стеклянными дверцами и одной дверью с зеркальной панелью, что помогает визуально сделать пространство более просторным. Кроме того, для дополнительного хранения был добавлен комод.
Дизайнер интерьеров IKEA также создала зону для домашнего офиса в так называемом коридоре между комнатами, где рабочие поверхности стола расположены на разной высоте – одна для ребенка, а другая для родителей. Комбинации мебели для стола были подобраны с таким расчетом, чтобы в нем было как можно больше ящиков и шкафов. Эту мебельную композицию легко изменить: к каркасам стола можно добавлять ящики разных размеров и цветов, так что по мере роста ребенка мебель будет „расти“ вместе с ним.
Комнаты с уникальными деталями
Старые дома обладают своим неповторимым шармом, и продуманные детали могут по-настоящему оживить их. „При встрече с семьей сразу стало понятно, что они очень дружны, и никому из них не нужно много пространства для уединения. Например, мы не стали использовать дверь для детской комнаты, а отделили ее шторами, чтобы обеспечить мягкость и избежать лишних углов“, – пояснила специалист по дизайну интерьеров.
Поскольку семья очень энергичная и яркая, дизайнер интерьеров также черпала вдохновение в этом. Например, стена в спальне родителей получила оранжевый оттенок в качестве акцентного цвета. Разные решения для освещения также способствуют созданию более функционального пространства, где, помимо общего света, добавлены точечные источники света, освещение для создания атмосферы и дополнительное освещение в шкафах. Большие ковровые покрытия придают комнате мягкость.
Кроме того, дизайнер интерьеров рекомендует использовать в маленьких комнатах легкие навесные полки. „В зоне домашнего офиса я использовала комбинированные полки модульной системы, которые создают впечатление открытости, но в то же время очень функциональны – на них можно разместить книги, настольные игры, колонки, растения и важные для семьи предметы, керамику и картины, которые делают всю комнату уникальной“, – говорит эксперт по дизайну интерьеров.
Сделайте детскую комнату просторной с помощью продуманных решений
Поскольку детская комната также поменяла свое расположение, дизайнер интерьеров смело рекомендует использовать решения, которые поднимают все выше, добавляя комнате игривости и одновременно создавая множество мест для хранения, где ребенок может складывать свои игрушки.
Например, для детской комнаты была выбрана кровать, которую можно поворачивать в двух разных направлениях. Вы можете создать как двуспальную двухъярусную кровать, так и высокую кровать с игровой комнатой под ней. „Родители сказали, что девочка очень любит быть маленькой принцессой, поэтому на нижнем этаже кровати построили домик для принцессы, перед которым мы повесили романтичные занавески“, – рассказывает дизайнер интерьеров IKEA. Это как отдельная маленькая комната под кроватью: с матрасом, книжной полкой и светильником.
В комнате есть система выдвижных ящиков, которая не только добавляет места для хранения, но и выполняет функцию лестницы, чтобы ребенку было удобно забираться в кровать, а родителям – читать ей сказку на ночь, сидя рядом с кроватью.