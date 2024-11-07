Почему в СССР отказывались делать балконы в квартирах на первых этажах

Воровство

В наши времена многие люди обустраивают балкон как отдельную зону отдыха со своей атмосферой. Даже самое крохотное пространство дизайнеры порой переделывают в первоклассный лаундж.

Однако в период существования СССР балкон заменял людям кладовку. Там хранили велосипеды, санки, зимнюю резину, соленья и даже сезонную одежду. Чтобы воры не проникали в квартиры и не грабили честных людей, застройщики решили не строить балконов на первых этажах. К слову, даже обычные окна снабжали решетками именно по этой причине.

Экономия

В период существования СССР люди экономили на всем. Тенденция присутствовала и в сфере строительства. Многоэтажки тогда ограничивались всего 5 этажами. Далеко не во всех квартирах при этом делали балконы. Как раз — с целью экономии. Из этих же соображений балконы на других этажах застройщики оставляли незастекленными, предлагая людям решать вопрос за счет своего бюджета.

Пожарная безопасность

Шутки шутками, экономия экономией, но была и более серьезная причина не строить балконы на первом этаже. Дело в том, что во время пожара закрытые застекленные балконы и лоджии существенно замедляли процесс спасения людей. Открыть окно и пробраться в квартиру к тому, кому нужна помощь, в разы проще.

Газовые трубы

В те времена большинство домов было газифицировано. А под трубы требовалось место. Они крепились не только на внешний фасад дома, но и в зоне первых этажей. И, к несчастью, из-за этого жители были лишены выбора. Трубы мешали поставить балкон, ибо места для него практически не оставалось.

Свежий воздух

Считалось, что балкон на верхних этажах нужен был людям, чтобы подышать свежим воздухом, не спускаясь вниз каждый раз. Лифтов в пятиэтажках зачастую не было. Так что, балкон их действительно выручал.

А вот тем, кто жил на первом этаже, якобы не составляло труда выйти на 5-10 минут на улицу, чтобы освежиться. Мы согласны, логика присутствует, но все же, балкон — святое дело! В то время его многим не хватало. Если учесть, что балкон порой отсутствовал не только у жителей первых, но и вторых этажей.