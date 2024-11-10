Ягоды портятся на следующий же день? Как избежать появления плесени на ягодах и фруктах

Озола объясняет, что проблемы чаще всего возникают во время транспортировки, ведь температура хранения ягод несколько раз меняется. В теплую погоду ягоды перевозятся в охлажденной среде, затем они находятся на складе, немного согреваются, а потом снова попадают в холодильник в магазине или на кухне. „В упаковке образуется конденсат, который является идеальным местом для роста плесени“, — говорит Озола.

Отчасти виноваты и сами покупатели, которые кропотливо перебирают и трясут коробки с ягодами в магазине, чтобы проверить их на наличие плесени. „Перестаньте трясти коробки с ягодами, — призывает Озола. — Вы разбиваете ягоды, из них вытекает сок и создается еще более благоприятная среда для роста плесени“. Просто приподнимите коробку и проверьте, не вытекает ли сок и нет ли плесени. Если ягоды в коробке повреждены, их можно вернуть сотрудникам магазина, чтобы они убрали их с полок.

Директор института BIOR Валциня объясняет, что проблема быстрого появления плесени может быть более выраженной в конце лета, когда клубника и голубика поспевают в последний раз. Они проделывают долгий путь до потребителя, часто транспортируются очень долго или при низких температурах: „Как только мы помещаем их в тепло, плесень сразу же получает питательные вещества“. Она может появиться даже через несколько часов.

Как предотвратить быстрое плесневение ягод? Озола рекомендует избегать распространенной ошибки: люди приносят ягоды из магазина в коробке или пакете, сразу же моют их, а затем кладут в холодильник. Так, ягоды не высыхают как следует, и влага снова способствует появлению плесени. Озола обычно вынимает ягоды из пакета, иногда снимает крышку с коробки, но моет их только перед едой.