Хотите, чтобы ваш виноград оставался свежим? Вот как правильно его хранить

Но как бы ни был хорош виноград, виноградинки могут быстро испортиться. Если оставить их на прилавке при комнатной температуре, они могут испортиться всего за два-четыре дня. Чтобы виноград оставался свежим и сочным не несколько дней, а несколько недель, необходимо помнить о паре важных моментов.

Как выбрать лучший виноград

Прежде всего, выбор лучшего винограда - это половина успеха, когда речь идет о продлении срока хранения. Ищите пухлые и упругие гроздья, а также надежно закрепленные на лозе. Стебли, которые выглядят немного зелеными, обычно здоровы; если они сморщенные и коричневые, это может быть признаком того, что виноград уже скоро начнет портиться. Кроме того, лучше не брать пакеты с большим количеством единичных ягод, так как виноград, снятый с лозы, скорее всего, испортится быстрее, чем тот, который на ней еще держится.

Если вы заметили на винограде бледный, почти белый налет, не пугайтесь. Этот осадок, называемый „цветением“, образуется из натуральных восков на поверхности плодов и может способствовать удержанию влаги. Одного, однако, стоит избегать - есть виноград немытым. Поскольку он может сильно испачкаться, перед употреблением его рекомендуется помыть. Однако надо помнить, что заранее помытый виноград может начать портиться быстрее.

Как хранить цельный, порезаный и замороженный виноград

Что касается хранения, убедитесь, что виноград находится в хорошо проветриваемом контейнере, а затем положите его в предназначенное для фруктов и овощей отделение в холодильнике, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Это поможет сохранить виноград до трех недель. Если вы решили нарезать виноград, храните его в герметичном контейнере в холодильнике, и он останется свежим до 48 часов, как бутылка вина.

Хотите, чтобы он хранился еще дольше? Заморозьте его. При правильном хранении замороженный виноград может сохранять свежесть до трех месяцев. Для этого просто промойте и высушите виноград, а затем разложите его на выстланном листе для выпечки. Охладите его в морозильной камере в течение нескольких часов (или на ночь), переложите в контейнер для хранения и оставьте в морозилке.

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