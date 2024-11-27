В Раквере начался бум строительства многоквартирных домов

Сейчас в Раквере идет строительство шести многоквартирных домов, в которых в общей сложности 80 квартир, треть из них уже охвачена различными договорами.

„Уездные предприниматели покупают квартиры в городе, приезжают из других населенных пунктов – Кунда, Тапа, Тамсалу – или продают свои дорогие квартиры в Таллинне и переезжают жить в небольшой город, чаще это делают пожилые люди“, – пояснил маклер Uus Maa Йорген Труу.

На вторичном рынке ценовой разрыв между квартирами в столице и Раквере значительный, но новые квартиры стоят почти столько же.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить