В Раквере начался бум строительства многоквартирных домов
В отличие от многих других уездных центров, в Раквере начался бум строительства новых многоквартирных домов. К удивлению застройщиков, легче всего найти покупателей на большие квартиры, пишет rus.err.ee.
Сейчас в Раквере идет строительство шести многоквартирных домов, в которых в общей сложности 80 квартир, треть из них уже охвачена различными договорами.
„Уездные предприниматели покупают квартиры в городе, приезжают из других населенных пунктов – Кунда, Тапа, Тамсалу – или продают свои дорогие квартиры в Таллинне и переезжают жить в небольшой город, чаще это делают пожилые люди“, – пояснил маклер Uus Maa Йорген Труу.
На вторичном рынке ценовой разрыв между квартирами в столице и Раквере значительный, но новые квартиры стоят почти столько же.
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