Домомучительное соседство: бизнесмены-собственники квартир на первых этажах домов в Нарве порой пытаются сэкономить на квартплате(2)
Собственники нежилых помещений, расположенных на первых этажах жилых домов по всему городу, зачастую становятся проблемой из-за своего неуемного желания сэкономить, пишет gazeta.ee.
Они придумывают многочисленные схемы и правила, как бы обойти закон и не платить по счетам товарищества наравне с другими. Если „в доме появляется такой замечательный сосед“, то часто он привносит в жизнь товарищества скандалы, базар на собраниях, судебные процессы. Слишком уж разные интересы у бизнеса, который получает доходы от недвижимости, и пенсионера, для которого недвижимость – это единственное место проживания.
Схемы как образ жизни
Можно привести типичные схемы, с помощью которых бизнесмены пытаются сэкономить на содержании своих помещений в жилых домах. Например, собственник магазина, находящегося в доме по ул. Суур, 8, без согласия всех квартирособственников срезал трубы отопления „за ненадобностью“ и с помощью правления КТ добился 90% скидки платежей на отопление. Теперь расходы за отопление распределяются на собственников жилых квартир, без учета 90% площади магазина, соответственно, у жилых квартир выросли счета.
В том же районе, в доме по Вестервалли, 6, собственник нежилых помещений Alfamen Group OÜ (член правления Вячеслав Малышев) заключил с членом правления КТ Романом Копыловым без согласия квартирособственников договор, по которому имел преференции по оплате товариществу хозяйственных и коммунальных расходов. Льготные условия этого юридически ничтожного договора позволяют фирме сокращать свои расходы на содержание недвижимости.
За свои помещения в доме площадью 350 квадратных метров, согласно данным ревизионной проверки OÜ Azika, бизнесмен заплатил за год (2023-й) всего 634,56 евро, то есть по 0,15 евро/кв.м/месяц, а обычные собственники квартир платили в среднем по 0,71евро/кв.м/месяц, то есть почти в ПЯТЬ (!) раз больше.
В доме нашелся только один несогласный с этим беззаконием собственник. Он стал оплачивать счета из собственных, справедливых расчетов, затем через суд защитил свои права и добивается сейчас у товарищества списания своих мнимых долгов. Остальные же квартирособственники молчат и продолжают содержать фирму.
Остался открытым вопрос, что побуждает правление товарищества предпочитать интересы бизнесмена, а не интересы обычных квартирособственников? Такие преференции противоречат справедливому порядку распределения расходов в доме, установленному в Законе о квартирной собственности и квартирном товариществе, согласно которому квартирособственники несут хозяйственные расходы пропорционально размеру своей доли в долевой собственности.
Скандалы как образ жизни
Есть обратные примеры, когда правление КТ твердо защищает интересы простых квартирособственников от бизнесменов-собственников нежилых помещений, которые через неплатежи товариществу пытаются кредитовать свой бизнес. Например, товарищество Кересе, 4 в центре Нарвы. Первый этаж дома – весь нежилой, бизнесмены скупили квартиры и перевели их в нежилые помещения. Фасад дома, выходящий на улицу, прорезан отдельными входами, с красивыми дверями и козырьками. И прохожим, конечно, невдомек, что за одним из входов скрываются квартирные собственности Ирины Николас. Также трудно представить, какие проблемы доставляет эта дама квартирному товариществу.
Николас всячески демонстрирует свое превосходство над населяющими дом собственниками, что выражается в высокомерной манере поведения и оскорблениях. На общих собраниях товарищества Николас выражается исключительно криками. Она постоянно унижает членов правления. Любимая фраза Николас „А ты кто?“. Так что неудивительно, что члены правления уходят с таких собраний больными.
Судебные тяжбы как образ жизни
Николас бесконечно выдвигает членам правления требования и обвинения. За последние два года она затребовала от правления кучу документов, в общей сложности ей были предоставлены выписки из банков 2021-2024 гг., 10 договоров, хозяйственные отчеты и т.п. Документы выдавались по требованию, но, видимо, ей было этого недостаточно.
Поэтому Ирина Николас параллельно затеяла судебные дела с требованием о выдаче копий документов. В зале суда Николас играла роль разоблачителя, не стесняясь назвала членов правление ворами. Так разошлась, что суду пришлось призывать ее к порядку под угрозой удаления из зала.
Кроме того, в другие судебные дела по взысканию с Николас долгов по счетам товарищества было предоставлено еще более 150 листов хозяйственных документов (счета поставщиков, протоколы общих собраний и т.п.). До сих пор неизвестно, как Николас использовала полученные документы товарищества, о выявлении воровства что-то не слышно. А ведь на сканирование копий и подготовку документов тоже потрачены деньги. Так по вине Николас пожираются в судах денежные средства товарищества.
Должник как образ жизни
Если кто-то решит, что Ирина Николас – борец за все хорошее, против всего плохого в товариществе, разочарую. Николас разыгрывает роль разоблачителя плохого правления для прикрытия и оправдания личной цели сэкономить на платежах. Она много лет кредитует свой бизнес за счет других квартирособственников дома, самовольно уменьшая размер платы за обслуживание своих квартир в доме, являясь хроническим должником. Постоянный текущий долг Николас перед товариществом составляет около 2000 евро, который товариществу приходится „выбивать“ через суд.
Первая серия неплатежей возникла у Николас с 2019 по 2022 год, но часть долга уже погашена по решению суда. Однако, несмотря на решение суда об обоснованности требований товарищества Ирина Николас продолжает свою практику кредитования бизнеса за счет квартирособственников, продолжает оплачивать счета выборочно. Товариществу пришлось снова обращаться в суд, чтобы взыскать новые долги. Квартирособственники устали от этой бизнесменши и даже приняли решение о принудительном отчуждении квартир Николас, чтобы избавиться от домомучительного соседства. Но без решения суда и в этот раз невозможно обойтись.