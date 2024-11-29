Домомучительное соседство: бизнесмены-собственники квартир на первых этажах домов в Нарве порой пытаются сэкономить на квартплате

Они придумывают многочисленные схемы и правила, как бы обойти закон и не платить по счетам товарищества наравне с другими. Если „в доме появляется такой замечательный сосед“, то часто он привносит в жизнь товарищества скандалы, базар на собраниях, судебные процессы. Слишком уж разные интересы у бизнеса, который получает доходы от недвижимости, и пенсионера, для которого недвижимость – это единственное место проживания.

Схемы как образ жизни

Можно привести типичные схемы, с помощью которых бизнесмены пытаются сэкономить на содержании своих помещений в жилых домах. Например, собственник магазина, находящегося в доме по ул. Суур, 8, без согласия всех квартирособственников срезал трубы отопления „за ненадобностью“ и с помощью правления КТ добился 90% скидки платежей на отопление. Теперь расходы за отопление распределяются на собственников жилых квартир, без учета 90% площади магазина, соответственно, у жилых квартир выросли счета.

В том же районе, в доме по Вестервалли, 6, собственник нежилых помещений Alfamen Group OÜ (член правления Вячеслав Малышев) заключил с членом правления КТ Романом Копыловым без согласия квартирособственников договор, по которому имел преференции по оплате товариществу хозяйственных и коммунальных расходов. Льготные условия этого юридически ничтожного договора позволяют фирме сокращать свои расходы на содержание недвижимости.

За свои помещения в доме площадью 350 квадратных метров, согласно данным ревизионной проверки OÜ Azika, бизнесмен заплатил за год (2023-й) всего 634,56 евро, то есть по 0,15 евро/кв.м/месяц, а обычные собственники квартир платили в среднем по 0,71евро/кв.м/месяц, то есть почти в ПЯТЬ (!) раз больше.

В доме нашелся только один несогласный с этим беззаконием собственник. Он стал оплачивать счета из собственных, справедливых расчетов, затем через суд защитил свои права и добивается сейчас у товарищества списания своих мнимых долгов. Остальные же квартирособственники молчат и продолжают содержать фирму.