ЭКСПЕРТ | Почему важно различать предварительное и обязывающее предложения по жилищному кредиту?

Например, Coop Pank демонстрирует заявителю предварительное предложение в течение нескольких секунд после заполнения кредитной заявки. Это предложение может соответствовать или не соответствовать ожиданиям заявителя. В любом случае после получения предварительного предложения стоит запросить у банка окончательное. При этом можно обсудить с банком, что именно заявитель может сделать или предложить, чтобы улучшить конкретные условия окончательного предложения. В результате подобного обсуждения чаще всего могут измениться сумма кредита, процентная ставка и срок возврата кредита.

Чем более честен и открыт заявитель при предоставлении данных, тем ближе предварительное предложение будет к последующему окончательному обязывающему предложению. Поскольку предварительное предложение не является обязывающим ни для заявителя, ни для банка, а значительная часть проверки данных еще только предстоит, фактические условия кредита могут измениться в зависимости от реальной платежеспособности заявителя и состояния залога.

Предварительное предложение помогает заявителю понять, в каком объеме и на каких условиях банк готов рассмотреть возможность выдачи кредита. На этом этапе заявитель еще не понес никаких затрат на экспертную оценку недвижимости и может свободно строить планы, опираясь на предварительное предложение, которое следует воспринимать в качестве ориентира.

Индикативное или предварительное предложение по кредиту, как правило, основывается на предоставленных заявителем данных. Такое предложение может быть сгенерировано автоматически, при этом данные не обязательно проверяются на основании различных регистров и документов.

Даже если благодаря автоматизации банк способен быстро предоставить человеку предварительное предложение по жилищному кредиту, следует учитывать, что последующее обязывающее предложение может несколько отличаться. Поэтому с точки зрения заявителя важно различать предварительное и обязывающее предложения.

Получение жилищного кредита требует больше времени по сравнению с другими потребительскими кредитами, поскольку из-за длительного периода возврата кредита и крупных сумм к его оформлению предъявляются более строгие требования. Заявителю необходимо предоставить больше данных и документов, которые банку, в свою очередь, необходимо проверить и проанализировать.

Что такое обязывающее предложение?

Обязывающее предложение банк выдает заявителю, когда будут проверены все данные, включая платежеспособность, стоимость приобретаемой или строящейся недвижимости, а также залоги, и банк принял решение о выдаче кредита. Обязывающее предложение значительно более детализировано, чем предварительное, и точно указывает все условия кредита.

Вместе с тем обязывающее предложение не всегда является окончательным предложением банка – оно может содержать некоторые условия. Например, в интересах заявителя Coop Pank не требует представления экспертной оценки квартиры до принятия решения о кредитовании. Экспертную оценку необходимо предоставить только непосредственно перед заключением кредитного договора – это позволяет избежать ненужных затрат в ситуации, когда заявитель еще точно не знает, позволяет ли его платежеспособность взять кредит и в каком именно объеме.

Аннуитетный график или график с равными основными частями?

При сравнении кредитных предложений от разных банков одним из важнейших показателей, на который стоит обращать внимание, является ставка затратности кредита. Именно она позволяет понять, во сколько реально обойдется кредит, а сравнение различных предложений помогает сделать лучший выбор. Ставка затратности кредита демонстрирует реальные затраты на кредит в годовом выражении. Она отображается в процентах – чем ниже процент, тем выгоднее кредит.

При этом важно учитывать, что ставка затратности кредита также зависит от выбранного графика платежей: аннуитетного или графика с равными основными частями. Этот выбор определяет размер ежемесячного платежа, максимальную кредитоспособность и общую сумму процентов.

Безусловно, самым популярным выбором является аннуитетный график, когда платежи в периоды между фиксированием Euribor остаются одинаковыми. Его предпочитают по двум причинам: одинаковые платежи помогают лучше планировать бюджет, а ежемесячный платеж оказывается значительно меньше, чем при графике с равными основными частями. Таким образом, аннуитетный график меньше влияет на ежемесячный бюджет заемщика и позволяет при том же доходе взять больший кредит, что дает возможность приобрести более просторное и красивое жилье.

Если же важнее минимизировать общую сумму процентов за весь срок возврата кредита, стоит рассмотреть график с равными основными частями. В этом случае ежемесячный платеж в первой половине срока погашения кредита будет значительно больше, чем при аннуитетном графике. В таком случае остаток по кредиту уменьшается быстрее, поскольку большая часть ежемесячного платежа идет на погашение основной задолженности.

График с равными основными частями означает, что сумма основного долга распределяется равными частями на весь срок погашения кредита, и к ним добавляется процент с остатка задолженности. При таком графике платежей первый ежемесячный платеж является самым большим и уменьшается с каждым месяцем.

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