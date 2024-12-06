Недвижимость
06.12.2024, 12:06

Миллиарды стремятся ввысь. Вот-вот появится банковский квартал

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Из небольшого квартала в центре Таллинна формируется финансовый центр Эстонии – только в этом году отсюда в местную экономику было вложено более 5,1 миллиарда евро. Новые высотные здания обещают значительно изменить облик и характер улицы Маакри, пишет dv.ee.

В высотках квартала Маакри сосредоточены крупнейшие местные банки: LHV, SEB, Luminor и Coop. Скоро сюда переедет и Swedbank, а LHV возводит для себя новую стеклянную башню. Из этих банковских зданий управляют примерно 5200 сотрудниками и перемещают деньги по всей стране.

Первые высотки появились на улице Маакри в конце девяностых. Перед началом нового тысячелетия в 24-этажное здание переехал тогдашний Ühispank, ныне известный как SEB.

„Двадцать пять лет назад было важно, чтобы у банка была своя достопримечательность в центре города, по которой его можно было бы узнать“, – рассказал глава SEB Аллан Парик, добавив, что сейчас это уже не так важно. „Многие услуги новых экономических компаний существуют исключительно в цифровой среде, и сами компании тоже как бы виртуальны, – пояснил он. – Но у каждого предприятия все равно есть дом“.

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