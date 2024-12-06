Миллиарды стремятся ввысь. Вот-вот появится банковский квартал

В высотках квартала Маакри сосредоточены крупнейшие местные банки: LHV, SEB, Luminor и Coop. Скоро сюда переедет и Swedbank, а LHV возводит для себя новую стеклянную башню. Из этих банковских зданий управляют примерно 5200 сотрудниками и перемещают деньги по всей стране.

„Двадцать пять лет назад было важно, чтобы у банка была своя достопримечательность в центре города, по которой его можно было бы узнать“, – рассказал глава SEB Аллан Парик, добавив, что сейчас это уже не так важно. „Многие услуги новых экономических компаний существуют исключительно в цифровой среде, и сами компании тоже как бы виртуальны, – пояснил он. – Но у каждого предприятия все равно есть дом“.