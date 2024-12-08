Эксперт по недвижимости: ценные уроки, извлеченные при решении проблем рынка аренды

По мнению Ауна, отсутствие акта приема-передачи жилого помещения - одна из самых серьезных ошибок, которые совершаются при аренде. „На практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда акт приема-передачи составлен, но содержит очень мало информации (без фотографий и описаний) или использованы рекламные фотографии, сделанные агентом недвижимости. Арендодатели часто полагаются на свою память и думают, что они точно запомнят, в каком состоянии находилось арендуемое помещение при въезде арендатора. На самом деле это не так“, - добавляет он.

„Возьмем снова, например, договор аренды. Если что-то случается, то в договоре просто указаны условия, о которых стороны договорились. Однако он ничего не говорит о возможных убытках или состоянии объекта аренды на момент заключения договора и не дает реальных рекомендаций по решению возникших проблем“, - объясняет Аун.

По словам Ауна, для того, чтобы система работала, каждый связанный с арендой шаг должен быть тщательно продуман и правильно реализован. Другими словами, помимо договора аренды, необходимо обратить внимание на проверку благонадежности арендатора, акт передачи жилого помещения, процесс оплаты и многое другое.

„Это само по себе не ошибка - договор аренды действительно является важной частью общей системы, обеспечивающей безопасность сторон в процессе аренды. Однако обеспечение безопасного и беспроблемного опыта аренды немного сложнее. В процессе аренды есть множество различных этапов, на которых стороны могут допустить ошибки“, - добавляет он.

Аун продолжает развивать свою мысль, подчеркивая, что проблему следует рассматривать в целом. „Часто встречается ошибочное мнение, что для обеспечения надежных отношений между арендодателем и арендатором достаточно правильно сделать что-то одно. Хороший пример - договор аренды. Многие думают, что договор защитит их, если что-то пойдет не так“, - говорит Аун.

„На самом деле, возникающие в процессе аренды проблемы необходимо решать комплексно, учитывая весь процесс от начала и до конца. Для этого нужно постоянно учиться на собственном опыте и адаптироваться к изменениям на рынке“, - объясняет Алайн Аун , генеральный директор платформы безопасной аренды Rendin .

„Недавно наша юридическая команд столкнулась с подобным случаем, когда арендодатель после окончания договора обнаружил дефекты в арендуемом помещении и потребовал компенсацию от арендатора. Сравнив фотографии из акта приема-передачи и финального акта, мы увидели, что повреждения были еще до въезда арендатора, и требование арендодателя оказалось необоснованным“, - описывает он.

„Именно по этой причине чрезвычайно важно, чтобы состояние арендуемого помещения при въезде и выезде было задокументировано как можно более детально. В противном случае практически невозможно выяснить, возникли ли дефекты в результате действий арендатора или нет, и кто за них отвечает. Таким образом, арендатор может оказаться под ложным обвинением, а арендодатель - остаться без компенсации ущерба“, - подчеркивает Аун.

Научись сам и помоги другим

„С платформой Rendin уже объединились десятки тысяч арендодателей и арендаторов. Это позволяет нам быстро адаптироваться к сложным проблемам арендного рынка и учиться их решать. И делаем мы это постоянно, все время“, — говорит Аун. Он отмечает кризис беженцев, вызванный вторжением России в Украину, а также пандемию COVID в качестве примеров того, как умение Rendin быстро адаптироваться к ситуации и управлять рисками помогли пользователям платформы.

„В 2022 году, после начала войны, многие арендодатели хотели предоставить убежище беженцам из Украины. Однако ситуация на рынке была очень неясной. Никто не знал, какой правовой статус имеют эти люди, какие формальности нужно выполнить, чтобы они могли жить в арендуемом помещении и так далее. Каждый арендодатель должен был разбираться в этих вопросах самостоятельно“, - описывает он.

„Команда Rendin внимательно изучила этот вопрос и на основании этих знаний консультировала всех наших арендодателей. Кроме того, мы смогли помочь и украинским арендаторам, объяснив, что им нужно делать дальше, какие документы собирать, куда обращаться и так далее“, - рассказывает Аун.