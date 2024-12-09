Девелопер Liven снижает цены: „В Таллинне переизбыток предложений“

„Правда в том, что в Таллинне переизбыток предложения, особенно если посмотреть в сторону Хааберсти, где много завершённых новых проектов. Чтобы продажи шли, нужно делать хорошие предложения“, – сказал он, добавив, что в проекте Uus-Meremaa компания предлагает скидки до 10%.

„Ситуация далеко не радужная, если посмотреть, сколько в Таллинне совершается сделок. Кредиты часто выдаются только после завершения дома, но я говорю о моментах продажи – когда дом ещё, возможно, не готов, – добавил Лаур. – Падение очень значительное, за последние пару лет мы продали в два раза меньше от нормального уровня. Но в последние 4-5 месяцев мы видим улучшение ситуации на рынке“.