Комплекс исторических зданий „Три сестры“ нашел своего покупателя, отель снова будет открыт
Предприятие Tallinn City Apartments OÜ, занимающееся гостиничным бизнесом, приобрело за 2,5 миллиона евро одну из жемчужин Старого города Таллинна, комплекс зданий „Три сестры“ (Kolm Õde) на улице Пикк, состоящий из трех зданий, которые не использовались последние несколько лет. Согласно планам, здесь, после основательной реновации, вновь будет открыт отель.
По словам Хелен Шанк, маклера 1Partner Kinnisvara, которая проводила сделку купли-продажи, на поиск покупателя и процесс достижения договоренности ушел почти год. „С одной стороны, это совершенно уникальный объект, а с другой, он требует больших инвестиций, поэтому нужно было много времени, чтобы найти точку равновесия между этими двумя основными аргументами“, — объяснила Шанк длительность периода продаж и добавила, что теперь у зданий появился новый стратегический инвестор с опытом работы в гостиничном бизнесе, который хочет, чтобы легендарный отель в ближайшее время снова начал работать.
Комплекс „Три сестры“ состоит из трех зданий, построенных в 14 веке, и представляют собой прекрасный образец средневековой архитектуры, характерной для Старого города Таллинна. После реставрации в 2003 году здесь был открыт отель на 23 номера, снискавший признание за прошедшие годы. В разное время в отеле останавливались королева Елизавета II, певец Робби Уильямс и ещё несколько видных гостей Таллинна.