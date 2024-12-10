Комплекс исторических зданий „Три сестры“ нашел своего покупателя, отель снова будет открыт

По словам Хелен Шанк, маклера 1Partner Kinnisvara, которая проводила сделку купли-продажи, на поиск покупателя и процесс достижения договоренности ушел почти год. „С одной стороны, это совершенно уникальный объект, а с другой, он требует больших инвестиций, поэтому нужно было много времени, чтобы найти точку равновесия между этими двумя основными аргументами“, — объяснила Шанк длительность периода продаж и добавила, что теперь у зданий появился новый стратегический инвестор с опытом работы в гостиничном бизнесе, который хочет, чтобы легендарный отель в ближайшее время снова начал работать.