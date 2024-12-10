Недвижимость
10.12.2024, 11:04

Продан легендарный отель в Старом городе Таллинна. Цена удивила даже покупателя

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ФОТО: 1Partner Kinnisvara

Легендарный средневековый комплекс „Три сестры“ в Старом городе Таллинна, где когда-то работал один из самых дорогих отелей города, нашел нового владельца, пишет dv.ee.

„Безусловно, это один из самых легендарных отелей в Таллинне, и не только отель, но и исторический памятник. Жаль, что он стоял пустым несколько лет. Мы увидели возможность его снова открыть“, – пояснил покупку комплекса „Три сестры“ совладелец и член правления Tallinn City Apartments Михкель Рандрюйт.

Отель был продан за 2,5 миллиона евро, сообщила 1Partner Kinnisvara. На продажу его выставили около года назад, тогда владелец надеялся получить за отель 4 миллиона евро. Почему новому владельцу удалось сбить цену настолько сильно, остается загадкой.

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