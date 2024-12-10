Продан легендарный отель в Старом городе Таллинна. Цена удивила даже покупателя

„Безусловно, это один из самых легендарных отелей в Таллинне, и не только отель, но и исторический памятник. Жаль, что он стоял пустым несколько лет. Мы увидели возможность его снова открыть“, – пояснил покупку комплекса „Три сестры“ совладелец и член правления Tallinn City Apartments Михкель Рандрюйт.