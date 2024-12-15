Эксперт по недвижимости: „Период застоя на рынке миновал“(11)
Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Дарья Сударинен сказала, что продолжавшийся более двух лет период застоя на рынке недвижимости миновал.
„Уровень цен на недвижимость нормализовался, стоимость денег уже не так высока, и стабильный рост количества сделок в течение последнего полугодия свидетельствует о том, что период спада на рынке недвижимости, по сути дела, миновал. Хотя цены в некоторых группах недвижимости еще необходимо немного корригировать, однако это лишь способствует повышению активности заключения сделок“, – пояснила Сударинен.
„Это, естественно, не означает, что теперь цены на недвижимость сразу же начнут повышаться. Нет, этого не будет, и как уже было сказано, в некоторых местах еще может произойти также и спад. Однако рыночную активность оценивают не по уровню цен, а по количеству заключенных сделок, и на этом основании мы все же можем утверждать, что уже выбрались из ямы“ – добавила она.