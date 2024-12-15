Эксперт по недвижимости: „Период застоя на рынке миновал“

„Уровень цен на недвижимость нормализовался, стоимость денег уже не так высока, и стабильный рост количества сделок в течение последнего полугодия свидетельствует о том, что период спада на рынке недвижимости, по сути дела, миновал. Хотя цены в некоторых группах недвижимости еще необходимо немного корригировать, однако это лишь способствует повышению активности заключения сделок“, – пояснила Сударинен.

„Это, естественно, не означает, что теперь цены на недвижимость сразу же начнут повышаться. Нет, этого не будет, и как уже было сказано, в некоторых местах еще может произойти также и спад. Однако рыночную активность оценивают не по уровню цен, а по количеству заключенных сделок, и на этом основании мы все же можем утверждать, что уже выбрались из ямы“ – добавила она.