Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы новое жилье в Эстонии стоило дешевле

Так, в начале ноября в Германии, на рынке которой также работает Liven, было принято важное решение. Дело в том, что новая поправка к закону разрешает строительство зданий, не соответствующих современным стандартам и требованиям комфорта. На компромисс по вопросам безопасности не разрешается, но в остальном — да. Единственное, что тогда нужно честно сказать клиентам, что вы не соответствуете тем или иным требованиям..

„Они полагают, что смогут экономить на рынке по восемь миллиардов евро ежегодно. Это 13% всех расходов на жилищное строительство. В результате, они смогут делать более доступные квартиры“, — объясняет Лаур.

Нужду в более дешевых жилых площадях отмечал и новый главный архитектор Таллинна но Лаур предупреждает, что этого нельзя делать за счет субсидий, потому что тогда поднимутся цены на остальную недвижимость. Но можно сделать именно так, как это было сделано в Германии. „Если ты переезжаешь из Ласнамяэ в дом, соответствующий стандартам 2015 года, то для тебя это очень большой скачок в качестве. Сначала новые технологии стоили дорого, но сейчас строить по стандарту 2015 года существенно дешевле“.

Андеро Лаур отмечает, что в целом в некоторых районах Таллинна наблюдается большой переизбыток предложения. Особенно велик он в районе Хааберсти, где сейчас можно получить большие скидки. В тех местах много свободной земли и утвержденных одна за одной детальных планировок. У Liven здесь тоже имеется пару проектов, но в одном случае речь идет о рядных домах, где конкуренция меньше. „Вот продажа квартир будет непростым делом“. В Пирита Лаур на данный момент такой проблемы не видит.

Сейчас лучше покупают либо дешевые, либо более дорогие квартиры. Первых на рынке много. Покупатель, который раньше смотрел на средний ценовой сегмент, теперь смотрит на квартиры подешевле, а те, кто раньше смотрели на самые дешевые варианты, исчезли с рынка вообще. Лаур признает, что цены очень сильно выросли, особенно на строительство.

„Следствие регуляций. Мы посчитали на пальцах, что сегодня среднее предложение составляет 4400 евро за квадратный метр, но если бы можно было построить, например, по нормам 2018 года и все необходимые процедуры проводились в установленные законом сроки, то цена за квадратный метр составила бы 3500 евро“, — говорит эксперт.

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