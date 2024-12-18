Пять факторов: как банк рассчитывает максимальную сумму кредита?

По словам Кикас, продолжительность периода кредитования также определяет размер ежемесячных выплат. „В то время как молодым заявителям, как правило, следует рассматривать возможность получения кредита на максимальный срок в 30 лет, чтобы уменьшить ежемесячный платёж, период кредитования для пожилых заявителей обычно короче“, – сказала Кикас. Например, люди в возрасте 46-55 лет составляют десятую часть клиентов Luminor по жилищным кредитам, а средний срок погашения составляет 16 лет“, – говорит Кикас.

Также важно знать, есть ли у заёмщика иждивенцы. Например, поскольку наличие детей связано с различными ежемесячными расходами, их влияние на бюджет заявителя также должно быть оценено. „Чем больше иждивенцев, тем больше вероятность того, что максимальная сумма кредита будет затронута, поскольку чем больше семья, тем выше расходы“, – поясняет эксперт.

По словам эксперта, к обязательствам относятся, например, лизинг автомобиля, существующие кредиты, рассрочка, возвратные платежи по кредитным картам, а также другие регулярные ежемесячные расходы. „Банк должен оценить финансовые обязательства и ежемесячные расходы заявителя, а также то, какую часть его дохода они составляют.Предыдущие или текущие кредиты обязательно будут обсуждаться во время консультации“, – говорит Хелина Кикас.

По словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor, в первую очередь для банка важно знать, каков ежемесячный доход заявителя и есть ли у него другие источники дохода, помимо основной работы. „К нам все чаще обращаются люди, имеющие несколько источников дохода – это могут быть различные пособия, доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды, работа с небольшой нагрузкой или другие доходы, которые в основном носят нерегулярный характер. Поэтому важно тщательно оценить, какой доход является регулярным, а какой – нет, и как всё это влияет на кредитоспособность заявителя“, – говорит она.

Выяснение максимальной суммы кредита – один из первых шагов, который необходимо сделать при покупке жилья. При ее расчете важную роль играют различные факторы. Хелина Кикас выделяет пять основных аспектов.

Она добавила, что средний срок погашения, конечно, не означает, что нельзя взять кредит на более длительный срок, поскольку профиль каждого заявителя немного отличается. Что касается продолжительности периода погашения, Кикас рекомендует проконсультироваться с кредитным менеджером.

Процентная ставка

Поскольку процентная ставка, предлагаемая банком, напрямую влияет на размер ежемесячного платежа по кредиту, она также определяет максимальную сумму кредита, доступную для соискателей. „Как правило, общая сумма всех обязательств может составлять до 40% от дохода, и это можно использовать в качестве основы для оценки максимальной возможности кредитования. Однако это во многом зависит и от конкретного клиента“, – говорит руководитель Центра кредитной компетенции Luminor.

Зафиксирован ли потолок кредитных возможностей?

Хотя максимальную сумму Жилищного кредита можно рассчитать самостоятельно с помощью кредитного калькулятора, Хелина Кикас рекомендует провести расчёт также вместе с кредитным специалистом, который сможет проконсультировать Вас, чтобы Вы могли сделать более тщательный расчёт.

„Часто люди не знают или не уверены в том, какие данные им нужно ввести в кредитный калькулятор, а потом, когда они делают расчёт с консультантом, оказывается, что на самом деле у них больше ежемесячных обязательств или источников дохода“, – объясняет она.

Хотя максимальная сумма кредита представляет собой возможный потолок, это не означает, что автоматически не существует вариантов для покупки чуть более дорогого, но идеального для клиента жилья. Кикас отметила, что если дом мечты стоит немного больше, чем максимальная сумма кредита, стоит оценить, можно ли сократить некоторые ежемесячные обязательства, что увеличит максимальную сумму кредита.

Важную роль играет и критический самоанализ: „Я бы определённо рекомендовала сначала произвести расчёты с помощью кредитного калькулятора, а затем прикинуть, каким может быть ежемесячный платёж по кредиту. Если Вы не уверены, что сможете обслуживать такой кредит, стоит попробовать откладывать такие деньги в течение нескольких месяцев или сравнить их с Вашими текущими платежами по аренде или кредиту. Тогда Вы сможете оценить, как это повлияет на Вашу способность сводить концы с концами. Это даст Вам представление о том, действительно ли Вы готовы ежемесячно выделять такую сумму для возвратного платежа по жилищному кредиту“, – советует эксперт.

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