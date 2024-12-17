Переломный момент на рынке недвижимости: кто выйдет победителем?

Эксперты рынка недвижимости в один голос говорят о переломном моменте на рынке жилья. В целом информация соответствует тому, о чем уже объявили застройщики: праздник покупателей закончился. Но что же будет дальше?

Купля-продажа: восстановление

Типичная хрущевка в панельном доме продается гораздо быстрее и растет в цене. Это, в свою очередь, подталкивает покупателей к новостройкам, которые уже давно выставлены на рынок.

Количество предложений на рынке жилья сокращается, отметил в радиоинтервью аналитик недвижимости Arco Vara Михкель Элисте. Это согласуется с тем, что ранее сказал член правления Uus Maa и аналитик Игорь Хабал – рынок жилья меняется, и мяч переходит от команды покупателей к команде продавцов. „Запасы распродаются, но покупатели остаются, в ответ продавцы начинают повышать цены. Я вижу, что наступил переломный момент в сфере недвижимости – да, повышение налогов в начале года охладит рынок, но вряд ли этот эффект будет очень сильным... весной и ближе к лету мы все равно увидим, что цены действительно начнут расти“, – сказал он.