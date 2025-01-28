Шесть мест в Эстонии, где вы заплатите за землю по самой высокой налоговой ставке
В Эстонии насчитывается шесть самоуправлений, где за землю вам придется заплатить сполна, то есть где установлена максимально возможная ставка земельного налога. По мнению местных органов власти, это единственный способ компенсировать сокращение доходов бюджета.
Для налогообложения земли делятся на три целевые группы. Каждая группа имеет свою максимальную налоговую ставку, которая используется для расчета налога на основе стоимости земли. Максимальная ставка налога на жилые земли составляет 1% в год, на доходные земли — 0,5% в год, на прочие земли — 2% в год. При этом максимальная ставка налога на жилые земли и другие земли увеличена вдвое по сравнению с прошлым годом. По какой ставке облагать налогом землю, решает самоуправление, на территории которого расположена земельная единица. Волости Хальяла, Йыэляхтме, Ляэнеранна и Вормси, а также города Локса и Маарду приняли решение обложить налогом землю по самой высокой ставке во всех трех группах.