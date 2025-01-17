ЭКСПЕРТ | Иностранцы активно продают недвижимость в Эстонии

Среди регионов наибольшей популярностью у иностранцев пользуются Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа. Наиболее активны иностранцы в Харьюмаа, где в прошлом году было заключено 308 сделок по покупке и рекордные 670 сделок по продаже. По сравнению с 2023 годом общее количество сделок увеличилось именно за счет роста предложений о продаже, которых в 2024 году было на 15% больше, чем годом ранее.

На рынке недвижимости Харьюмаа лидируют граждане Финляндии и России, которые в 2024 году совершили соответственно 55 и 28 покупок, а также 176 и 168 продаж.

Проживающие в Эстонии граждане России продали особенно много недвижимости в Ида-Вирумаа, где в прошлом году было заключено 333 сделки по продаже. „Если в 2023 году мы наблюдали, как, в основном проживающие в России россияне активно уходили с рынка из-за войны в Украине, то в прошлом году недвижимость начали активно продавать и местные русские“, - отметил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Эстонские русскоязычные жители проявляют настолько большой интерес к продаже недвижимости, что маклеры снова ощущают острую потребность в знании русского языка. „Сегодня примерно 50% моих клиентов – русскоязычные граждане Эстонии, поэтому я ежедневно использую в работе русский язык“, - отметила профессиональный маклер Uus Maa Лайме Рийсимяэ. По ее словам, в прошлом году особенно высокий интерес существовал в отношении продажи существующей недвижимости. „А если что-то покупают, то либо крупные роскошные апартаменты, либо более дешевые одно- и двухкомнатные квартиры и дачи“, - добавила она.

По словам Рийсимяэ, ранее активно инвестировавшие в недвижимость финны уже четыре года не покупают с ее помощью объекты, а только продают: „Последний раз финны массово приобретали новые объекты в 2020 и 2021 годах, когда по сравнению с Финляндией цены на недвижимость в Эстонии были сравнительно низкими и ожидалась высокая доходность от аренды – у одного клиента в то время могло быть до нескольких десятков квартир для сдачи в аренду“.