Жильцов нового комплекса, построенного кредитным кооперативом, преследуют дефекты

Марго Метсоя был одним из первых, кто заселился в рядный дом в Хааслава Тартуского уезда весной 2022 года. „При заселении выявились недостатки, их устранение оказалось сложным“, – сказал Метсоя, разочаровавшийся в застройщике. „Отношение наплевательское – деньги ведь уже получены. Мы рассматриваем возможность подачи в суд“, – заявил он.

Помимо Метсоя, и другие владельцы квартир в этом жилом комплексе заметили множество дефектов, о которых сообщили застройщику Eesti Ühistumajad. Эта компания является дочерним предприятием Тартуского КСО, возглавляет ее председатель кооператива Андро Роос. Помимо управления кооперативом, Роос активен и в политике – с прошлого года он возглавляет Тартуское отделение Центристской партии.

На своем сайте Eesti Ühistumajad хвалится строительством домов с эффективной теплоизоляцией и современной вентиляцией, в которых жильцы могут чувствовать себя комфортно и уютно. Однако владельцы квартир в рядном доме на шесть квартир своим жильем недовольны.

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