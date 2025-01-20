ЭКСПЕРТ | Понижение ставки Euribor: каким образом это влияет на размер платежей по кредитам?

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман уверен, что оживление рынка, начавшееся во второй половине минувшего года, во многом связано со снижением еврибора. „В период роста его ставки участники рынка занимали выжидательную позицию, однако теперь наметилась тенденция более продолжительного курса снижения, что дает людям более устойчивое чувство уверенности“, – сказал он.

„Кредитная маржа банков, которая добавляется к еврибору при расчете процентов по кредиту, также понизилась, и в конечном результате уже взявшие или собирающиеся взять кредит семьи получат существенное снижение финансовой нагрузки, что в случае с крупными суммами достигает нескольких сотен евро“, – заметил Сооман.

„Мы составили таблицу, в которой приведены суммы ежемесячных платежей, подлежащие уплате в случае различных сумм кредита – как в период наиболее высокой ставки еврибора в октябре 2023 года (около 4,1%), на базе сегодняшнего еврибора (около 2,7%), так и ожидаемого в размере 2%. Еще более значительное послабление получили те, кто в промежутке договорились о понижении в их случае банковской маржи, поскольку в 2023 году она была выше“, – добавил Сооман.

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