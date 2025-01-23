Испания планирует ввести 100-процентный налог на жилье, купленное нерезидентами ЕС

Объявляя об этом, премьер-министр Педро Санчес заявил, что эта „беспрецедентная“ мера необходима для решения проблемы нехватки жилья в стране. „Запад стоит перед решающим вызовом: не превратиться в общество, разделенное на два класса - богатых домовладельцев и бедных арендаторов“, - сказал он.

В 2023 году жители стран, не входящих в ЕС, приобрели 27 000 объектов недвижимости в Испании, сказал он на экономическом форуме в Мадриде, „не для того, чтобы жить“, а „чтобы делать на них деньги“.

„Что в условиях дефицита, в котором мы находимся, [мы] явно не можем допустить“, - добавил он.

По словам испанского премьер-министра, этот шаг был предпринят для того, чтобы расставить приоритеты в выборе жилья для жителей.

Санчес не предоставил более подробной информации о том, как будет работать налог, и не назвал сроки представления его на утверждение в парламент, где ему часто не удается собрать достаточное количество голосов для принятия закона, пишет BBC.

Его офис описал предлагаемую меру как способ ограничить покупку жилья „нерезидентами - иностранцами из стран, не входящих в ЕС“.

Он добавил: „Налоговое бремя, которое им придется платить в случае покупки, будет увеличено до 100% от стоимости недвижимости, в соответствии с такими странами, как Дания и Канада“.

Испанское правительство заявило, что предложение будет окончательно утверждено „после тщательного изучения“.

„В такоем случае я буду рассматривать Кипр“

Потенциальные британские покупатели рассказали BBC News, что это предложение заставило их еще раз подумать о покупке в Испании.

Мишель Хейс из Манчестера, которая провела выходные за покупкой дома к югу от Аликанте, хотела приобрести недвижимость, чтобы семья могла навещать ее и проводить время на пенсии.

„Мы могли бы рассмотреть возможность быстрой покупки до введения налога, но мы не знаем, что может произойти в будущем“, - сказала она.

„Продажа может оказаться сложной, если мы больше не сможем продавать недвижимость нерезидентам, особенно дома для отдыха в туристическом районе“.