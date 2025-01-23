Испания планирует ввести 100-процентный налог на жилье, купленное нерезидентами ЕС(5)
Испания планирует ввести налог в размере до 100% от стоимости недвижимости, купленной нерезидентами из стран, не входящих в ЕС, пишет Delfi Dom&Sad.
Объявляя об этом, премьер-министр Педро Санчес заявил, что эта „беспрецедентная“ мера необходима для решения проблемы нехватки жилья в стране. „Запад стоит перед решающим вызовом: не превратиться в общество, разделенное на два класса - богатых домовладельцев и бедных арендаторов“, - сказал он.
В 2023 году жители стран, не входящих в ЕС, приобрели 27 000 объектов недвижимости в Испании, сказал он на экономическом форуме в Мадриде, „не для того, чтобы жить“, а „чтобы делать на них деньги“.
„Что в условиях дефицита, в котором мы находимся, [мы] явно не можем допустить“, - добавил он.
По словам испанского премьер-министра, этот шаг был предпринят для того, чтобы расставить приоритеты в выборе жилья для жителей.
Санчес не предоставил более подробной информации о том, как будет работать налог, и не назвал сроки представления его на утверждение в парламент, где ему часто не удается собрать достаточное количество голосов для принятия закона, пишет BBC.
Его офис описал предлагаемую меру как способ ограничить покупку жилья „нерезидентами - иностранцами из стран, не входящих в ЕС“.
Он добавил: „Налоговое бремя, которое им придется платить в случае покупки, будет увеличено до 100% от стоимости недвижимости, в соответствии с такими странами, как Дания и Канада“.
Испанское правительство заявило, что предложение будет окончательно утверждено „после тщательного изучения“.
„В такоем случае я буду рассматривать Кипр“
Потенциальные британские покупатели рассказали BBC News, что это предложение заставило их еще раз подумать о покупке в Испании.
Мишель Хейс из Манчестера, которая провела выходные за покупкой дома к югу от Аликанте, хотела приобрести недвижимость, чтобы семья могла навещать ее и проводить время на пенсии.
„Мы могли бы рассмотреть возможность быстрой покупки до введения налога, но мы не знаем, что может произойти в будущем“, - сказала она.
„Продажа может оказаться сложной, если мы больше не сможем продавать недвижимость нерезидентам, особенно дома для отдыха в туристическом районе“.
59-летняя женщина сказала, что сочувствует их жилищной проблеме, но при этом заявила, что хочет пополнить местную экономику, и спросила: „Как много работающих испанцев хотят жить в домах для отдыха в этих туристических районах?“
Мартин Крейвен из Лондона сказал, что в этом году он рассматривал возможность покупки жилья в Испании.
„Я бы точно не стал пытаться покупать до введения этого налога, потому что кто знает, что еще они могут сделать - ретроспективный налог или налог на уже существующих владельцев“, - сказал 62-летний мужчина. „Теперь я буду рассматривать Кипр“.
Джулиан Хант, 54 года, из Суррея, сказал, что Испания была его первым выбором для покупки дома для отдыха, но теперь она „выглядит более рискованной“, чем другие страны.
„Я бы хотел проводить там от четырех до шести месяцев в году, а также путешествовать, тратить деньги, покупать еду и напитки, платить налоги“, - сказал 54-летний мужчина.
Это одна из дюжины запланированных мер, объявленных испанским премьер-министром в понедельник и направленных на повышение доступности жилья в стране.
Среди других мер - освобождение от налогов домовладельцев, предоставляющих доступное жилье, передача более 3 000 домов новому государственному жилищному органу, а также ужесточение регулирования и повышение налогов на туристические квартиры.
„Несправедливо, что те, кто сдает три, четыре или пять квартир в краткосрочную аренду, платят меньше налогов, чем отели“, - сказал Санчес.