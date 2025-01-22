„Не верю, что это порядочная фирма“. Дома у Телебашни могут повлечь за собой уголовные дела

Но прежде он должен продать банкротное имущество, то есть свободные квартиры. „Нам нужно выяснить, какой ущерб мы понесем, если квартиры будут проданы дешевле, чем они могли бы стоить в готовом доме, — пояснил Хермет. - Пока квартиры не проданы, я не могу ни с кого требовать возмещения ущерба“.