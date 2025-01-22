„Не верю, что это порядочная фирма“. Дома у Телебашни могут повлечь за собой уголовные дела
Уголовные дела в связи с Teletorni Kodud еще предстоят, заявил банкротный управляющий скандального застройщика. Банкротство Teletorni Kodud длится уже больше полугода, но о том, что кто-то понесет уголовную ответственность за „заваренную кашу“, заговорили впервые, пишет dv.ee.
„Конечно, они понесут (личную) ответственность“, — сказал Андрес Хермет о ключевых фигурах компаний, занимавшихся девелопментом и строительством Teletorni Kodud.
Но прежде он должен продать банкротное имущество, то есть свободные квартиры. „Нам нужно выяснить, какой ущерб мы понесем, если квартиры будут проданы дешевле, чем они могли бы стоить в готовом доме, — пояснил Хермет. - Пока квартиры не проданы, я не могу ни с кого требовать возмещения ущерба“.
Непродуманные дорогие кредиты, путаница со связанными фирмами и дома с дефектами — такую картину обнаружил Äripäev, когда начал изучать происходящее в Teletorni Kodud. „Скажу не под протокол: большая каша заварилась“, — подытожил Хермет.