Простыни снова будут белоснежными, нужен всего 1 стакан натурального средства: простой лайфхак

„Если вы заметили, что ваши белые простыни выглядят немного хуже изношенными и, возможно, имеют желтый оттенок, вы можете отбелить их с помощью этого простого, но доступного лайфхака для стирки“, - говорится в публикации.

При этом отмечается, что использовать хлорный отбеливатель не нужно. Это хоть и дешевый вариант, но не особенно эффективный, а также далеко не самый полезный.

„Использование отбеливателя каждый раз при стирке не всегда хорошо, - предупредила Шилдс. - Использование отбеливателя каждый раз при стирке может ослабить волокна. Это делает ткань подверженной износу, что приводит к постепенному ухудшению качества“.

Как отбелить пожелтевшие вещи - простой лайфхак

Вместо того, чтобы использовать этот грубый предмет домашнего обихода для отбеливания простыней, эксперт поделилась альтернативным методом очистки - белым уксусом:

„Попробуйте использовать один стакан белого уксуса вместе с моющим средством. Это поможет сделать простыни ярче и мягче без необходимости использования едких химикатов“.

Как пишет издание, белый уксус обладает естественными отбеливающими свойствами и является эффективным кондиционером для ткани.

„Выберите правильный цикл стирки в зависимости от типа ткани и степени загрязнения простыней. После завершения цикла стирки переместите простыни в сушилку и используйте низкую температуру для деликатных тканей, чтобы избежать повреждения“, - отмечается в статье.

Кроме того, как добавила специалист, вывешивание простыней на открытом воздухе для просушки может помочь отбелить их: „Это не только придаст им естественный свежий аромат, но и поможет сделать их немного ярче“.

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