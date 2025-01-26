Простыни снова будут белоснежными, нужен всего 1 стакан натурального средства: простой лайфхак
Эксперт по уборке, менеджер по операциям Super Cleaning Service Louisville Элизабет Шилдс назвала простой способ, как всего за одну стирку отбелить запятнанные простыни с помощью одного стакана натурального чистящего средства, пишет Telegraf со ссылкой на express.co.uk.
„Если вы заметили, что ваши белые простыни выглядят немного хуже изношенными и, возможно, имеют желтый оттенок, вы можете отбелить их с помощью этого простого, но доступного лайфхака для стирки“, - говорится в публикации.
При этом отмечается, что использовать хлорный отбеливатель не нужно. Это хоть и дешевый вариант, но не особенно эффективный, а также далеко не самый полезный.
„Использование отбеливателя каждый раз при стирке не всегда хорошо, - предупредила Шилдс. - Использование отбеливателя каждый раз при стирке может ослабить волокна. Это делает ткань подверженной износу, что приводит к постепенному ухудшению качества“.
Как отбелить пожелтевшие вещи - простой лайфхак
Вместо того, чтобы использовать этот грубый предмет домашнего обихода для отбеливания простыней, эксперт поделилась альтернативным методом очистки - белым уксусом:
„Попробуйте использовать один стакан белого уксуса вместе с моющим средством. Это поможет сделать простыни ярче и мягче без необходимости использования едких химикатов“.
Как пишет издание, белый уксус обладает естественными отбеливающими свойствами и является эффективным кондиционером для ткани.
„Выберите правильный цикл стирки в зависимости от типа ткани и степени загрязнения простыней. После завершения цикла стирки переместите простыни в сушилку и используйте низкую температуру для деликатных тканей, чтобы избежать повреждения“, - отмечается в статье.
Кроме того, как добавила специалист, вывешивание простыней на открытом воздухе для просушки может помочь отбелить их: „Это не только придаст им естественный свежий аромат, но и поможет сделать их немного ярче“.