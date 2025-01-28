ЭКСПЕРТ | Кредит под залог недвижимости: основные принципы, которым необходимо следовать

Взвешенное решение – готовы ли вы рисковать?

Самое главное – понимать всю ответственность, которую несет залог недвижимости. „Спросите себя: готовы ли вы рисковать потерей недвижимости, если у вас возникнут проблемы с выплатой кредита?“ – подчеркивает Анне Пяргма. Важно оценить свои финансовые возможности и подумать, насколько оправдан такой риск.

Какой кредит гарантирует недвижимость?

Необходимо четко продумать объем использования залога. По словам Пяргма, необходимо решить, будет ли имущество гарантировать только конкретный кредитный договор или также и будущие договоры. „Если залог будет использоваться только для одного договора, то при получении нового кредита придется вносить изменения в договор залога, что приведет к дополнительным затратам времени и денег“, – поясняет она.

Изучение документов и привлечение профессионалов

Тщательное изучение всех документов является ключевым моментом для установления залога. „Вы имеете право попросить у нотариуса и банка проекты залоговых договоров. Внимательно читайте их и сразу же обращайтесь за разъяснениями, если что-то непонятно“, – подчеркивает Пяргма. При необходимости стоит обратиться к юристу или в банк за консультацией или разъяснениями“.

Активное общение и предотвращение проблем

Пяргма подчеркивает, что залогодатель не должен оставаться пассивным. „Если вы заложили свою недвижимостью в покрытие чужого кредита, интересуйтесь тем, как выполняется кредитный договор. Если заемщик не отвечает на ваши вопросы, немедленно свяжитесь с банком“. Она добавляет, что всегда легче предотвратить проблемы, чем их решать.

Аннулирование ипотеки – не забудьте о формальностях

Ипотека не аннулируется автоматически после полной выплаты кредита. „Для аннулирования закладной требуется отдельная процедура, в которой должны участвовать нотариус и владелец закладной, – объясняет Пяргма. Уделив этому внимание, вы сможете избежать неудобств в дальнейшем“.

Готовность к неожиданностям