ЭКСПЕРТ | Кредит под залог недвижимости: основные принципы, которым необходимо следовать
Обеспечение кредита недвижимостью – важное и ответственное решение, требующее тщательного обдумывания и планирования. Установление залога – это не просто формальность, оно может повлиять как на вашу финансовую стабильность, так и на ваши будущие возможности. Если обязательства не будут выполнены, банк может потребовать от вас продать недвижимость. Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рассказывает о ключевых принципах, которым необходимо следовать.
Взвешенное решение – готовы ли вы рисковать?
Самое главное – понимать всю ответственность, которую несет залог недвижимости. „Спросите себя: готовы ли вы рисковать потерей недвижимости, если у вас возникнут проблемы с выплатой кредита?“ – подчеркивает Анне Пяргма. Важно оценить свои финансовые возможности и подумать, насколько оправдан такой риск.
Какой кредит гарантирует недвижимость?
Необходимо четко продумать объем использования залога. По словам Пяргма, необходимо решить, будет ли имущество гарантировать только конкретный кредитный договор или также и будущие договоры. „Если залог будет использоваться только для одного договора, то при получении нового кредита придется вносить изменения в договор залога, что приведет к дополнительным затратам времени и денег“, – поясняет она.
Изучение документов и привлечение профессионалов
Тщательное изучение всех документов является ключевым моментом для установления залога. „Вы имеете право попросить у нотариуса и банка проекты залоговых договоров. Внимательно читайте их и сразу же обращайтесь за разъяснениями, если что-то непонятно“, – подчеркивает Пяргма. При необходимости стоит обратиться к юристу или в банк за консультацией или разъяснениями“.
Активное общение и предотвращение проблем
Пяргма подчеркивает, что залогодатель не должен оставаться пассивным. „Если вы заложили свою недвижимостью в покрытие чужого кредита, интересуйтесь тем, как выполняется кредитный договор. Если заемщик не отвечает на ваши вопросы, немедленно свяжитесь с банком“. Она добавляет, что всегда легче предотвратить проблемы, чем их решать.
Аннулирование ипотеки – не забудьте о формальностях
Ипотека не аннулируется автоматически после полной выплаты кредита. „Для аннулирования закладной требуется отдельная процедура, в которой должны участвовать нотариус и владелец закладной, – объясняет Пяргма. Уделив этому внимание, вы сможете избежать неудобств в дальнейшем“.
Готовность к неожиданностям
Использование недвижимости для обеспечения чужого кредита требует очень внимательного отношения. „Это долгосрочный процесс, который может быть сопряжен с непредвиденными рисками, – говорит Пяргма. Поэтому решение необходимо так же тщательно обдумать, как и при подписании кредитного договора.Итак, взвешенное и обоснованное решение о предоставлении своей недвижимости в качестве залога под чужой кредит поможет обеспечить безопасность как для залогодателя, так и для получателя кредита. „Не бойтесь обращаться за помощью и разъяснениями – осведомленность является лучшим способом снижения рисков“, – заключает Анне Пяргма.