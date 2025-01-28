Хюгге по-эстонски: микро-домик с баней в лесу всего в 40 минутах езды от Таллинна
Иногда для полного перезагрузки достаточно лишь покоя, тишины и возможности насладиться природой вдали от городской суеты. Один из таких уголков, где можно забыть о шуме и рутине, — уютный мини-домик в Кахала, Харьюмаа. Чудесное место для пары, друзей или небольшой семьи, чтобы провести время наедине с природой, наслаждаясь комфортом и атмосферой уюта, пишет портал Gloss.ee.
Этот компактный, но уютный домик рассчитан на двух гостей, однако может разместить до четырех человек благодаря раскладному дивану в гостиной.
Из удобств: спальня с комфортной кроватью шириной 160 см и с видом на сосновый лес, гостиная с раскладным диваном, полностью оборудованная кухонная зона, просторная обеденная зона на улице для тех, кто хочет подышать свежим воздухом.
Особая изюминка этого места — отдельная сауна с панорамным окном, откуда открывается живописный вид на лес. На территории предусмотрена зона для барбекю и уличная обеденная зона, где можно насладиться блюдами на гриле.
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