Хюгге по-эстонски: микро-домик с баней в лесу всего в 40 минутах езды от Таллинна

Иногда для полного перезагрузки достаточно лишь покоя, тишины и возможности насладиться природой вдали от городской суеты. Один из таких уголков, где можно забыть о шуме и рутине, — уютный мини-домик в Кахала, Харьюмаа. Чудесное место для пары, друзей или небольшой семьи, чтобы провести время наедине с природой, наслаждаясь комфортом и атмосферой уюта, пишет портал Gloss.ee.