Банк советует: как избежать финансовых трудностей при потере дохода

Известно, что у каждого человека должен быть так называемый „фонд душевного спокойствия“ – сбережения, покрывающие как минимум трехмесячные расходы. В идеале эти средства стоит разделить между срочными и накопительными вкладами, чтобы они со временем приносили проценты и увеличивались в размере.

Статистика демонстрирует, что основными причинами финансовых трудностей являются потеря работы и временные проблемы со здоровьем. Особенно это заметно в сложные экономические периоды. По данным Департамента статистики, уровень безработицы в третьем квартале 2024 года составил 7,4%. По сравнению с предыдущим годом число безработных увеличилось на 1500 человек.

Компенсация выплачивается в течение 12 календарных месяцев после окончания собственной ответственности, что позволяет избежать расходов в размере до 18 000 евро. Для получения компенсации застрахованный должен либо зарегистрироваться в Кассе по безработице, либо иметь подтвержденную временную нетрудоспособность.

Страхование платежей по кредиту покрывает основную сумму ежемесячных платежей и проценты. Хотя стоимость страховки и конкретные условия зависят от договора займа и заключенного клиентом полиса, на примере Coop Pank можно сказать, что страхование позволяет покрыть выплаты по кредиту на сумму до 1500 евро.

Например, страхование платежей по кредиту поможет в случае увольнения или если работодатель существенно нарушил свои обязательства по договору, из-за чего трудовой договор пришлось расторгнуть. Также оно помогает, если застрахованное лицо утратило трудоспособность из-за болезни или несчастного случая. При этом важно, чтобы проблемы со здоровьем были подтверждены медицинскими документами или диагностическими тестами.

Важно различать разные виды страхования: если жилищное страхование защищает от ущерба, нанесенного дому или находящемуся в нем имуществу, то страхование платежей по кредиту защищает самого человека.

Если наличие страхования жилья сегодня уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся, то преимущества страхования платежей по кредиту стали осознавать только в последние годы.

Однако сбережения есть не у всех, а иногда их может просто не хватить. Например, человек не сразу находит новую работу, или потеря трудоспособности затягивается, но без страхования платежи по кредиту, достигающие тысяч евро, все равно нужно оплачивать.

Кому подходит страхование платежей по кредиту?

О страховании платежей по кредиту стоит задуматься всем, кто работает по найму и хочет защититься от неожиданных обстоятельств. Особенно это актуально для тех, у кого нет или слишком мало сбережений, чтобы в случае потери дохода не возникли проблемы с оплатой кредита.

Также важно учитывать вероятность того, что у предприятия, где вы работаете, могут возникнуть финансовые трудности, которые приведут к сокращениям или даже закрытию бизнеса. Чаще всего такие риски выше в стартапах или в фирмах, уже испытывающих финансовые проблемы.

Для многих людей наиболее крупной ежемесячной статьей расходов является именно жилищный кредит, поэтому его страхование особенно важно. Если на других расходах еще можно сэкономить, то крыша над головой должна оставаться всегда. Например, при ежемесячном платеже по кредиту в 300 евро стоимость страховки составит 10,5 евро, а максимальная сумма компенсации достигнет 3600 евро.

Стоит учитывать, что страхование не покрывает случаи, когда трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, если срок срочного трудового договора истек или если процесс расторжения договора начался до вступления страхового полиса в силу.

Родителям важно помнить, что компенсацию за временную нетрудоспособность можно получить и в случае болезни или несчастного случая, произошедшего с ребенком младше 18 лет, при условии, что лист нетрудоспособности был подан в Кассу здоровья и одобрен ею.

Страхование платежей по кредиту создает большую уверенность в том, что при потере дохода или при возникновении внезапных проблем со здоровьем кредитные обязательства не останутся невыплаченными и задолженность перед банком не возникнет. Поэтому, помимо жилищного страхования, стоит задуматься и о страховании кредита.