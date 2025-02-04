ФОТО | Олег Гросс подписал договор с Nordecon о строительстве спа-отеля в Вильянди

Стоимость строительства четырехэтажного спа-отеля на берегу озера Вильянди составит 30 миллионов евро без налога с оборота.

Город и волость Вильянди заключили соглашение с OG Elektra, согласно которому ученики городских и уездных школ также смогут пользоваться бассейном с восьмью дорожками, расположенным в спа-центре. Школьникам обеспечат регулярный доступ к бассейну для обучения плаванию.