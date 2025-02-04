Ремонт и стройка
04.02.2025, 18:39

ФОТО | Олег Гросс подписал договор с Nordecon о строительстве спа-отеля в Вильянди

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Завершение строительства спа-отеля намечено на 2027 год.
Завершение строительства спа-отеля намечено на 2027 год.
ФОТО: Nordecon

Компания OG Elektra, принадлежащая предпринимателю Олегу Гроссу, во вторник подписала с Nordecon договор о строительстве спа-отеля и бассейна в Вильянди. Завершение работ запланировано на лето 2027 года, пишет rus.err.ee.

Стоимость строительства четырехэтажного спа-отеля на берегу озера Вильянди составит 30 миллионов евро без налога с оборота.

Город и волость Вильянди заключили соглашение с OG Elektra, согласно которому ученики городских и уездных школ также смогут пользоваться бассейном с восьмью дорожками, расположенным в спа-центре. Школьникам обеспечат регулярный доступ к бассейну для обучения плаванию.

Мэр Вильянди Йохан-Кристьян Коновалов отметил, что строительство спа-отеля и бассейна планировалось десятилетиями, поэтому заключение контракта имеет большое значение для местных жителей.

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