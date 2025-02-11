Это важно! Декларирование доходов от недвижимости: изменения и рекомендации
Исполнительный директор Kinnisvara 24 Урмас Уйбомяэ разъяснил ключевые аспекты, которые следует учитывать при подаче налоговой декларации за 2024 год в отношении недвижимости.
„Важное изменение касается процентов по жилищным кредитам – если в предыдущие годы частные лица могли вычитать их из своего налогооблагаемого дохода, то в декларации за 2024 год сделать это уже нельзя“, - отметил Уйбомяэ. В последний раз проценты по жилищным кредитам можно было учитывать при декларировании доходов за 2023 год.
Декларирование доходов от аренды
Арендодатель должен указать в налоговой декларации всю сумму дохода от аренды, полученного в течение года. В отношении доходов за 2024 год продолжает действовать прежняя ставка подоходного налога в 20%. При сдаче жилого помещения в аренду автоматически допускается вычет 20% расходов из суммы арендного дохода без необходимости предоставления подтверждающих документов. Однако это правило применяется только в случае аренды жилья, используемого в качестве жилого помещения. Льгота не распространяется на аренду коммерческой недвижимости, гаражей или других помещений.
Важно знать, что коммунальные платежи и взносы в ремонтный фонд квартирного товарищества не учитываются в составе арендного дохода, если их оплачивает арендатор. Однако, если арендатор оплачивает за арендодателя земельный налог или кредитные платежи, эти суммы подлежат декларированию как доход от аренды.
В случае договора аренды между частным лицом и предприятием фирма обязана удерживать подоходный налог с общей суммы арендного дохода, за исключением сопутствующих расходов и обременений.
Декларирование доходов от аренды через платформу Airbnb
„Если вы сдаете свое жилое помещение в краткосрочную аренду через такие платформы, как Airbnb или Booking.com, полученный доход необходимо декларировать как доход от аренды. Эти платформы напрямую передают налоговому департаменту информацию о доходах. Поскольку речь идет именно о доходе от аренды, вычет 20% расходов в этом случае не применяется. Тот же принцип действует и при субаренде“, - пояснил Уйбомяэ.
Налогообложение доходов от продажи недвижимости
При продаже недвижимости налог взимается с разницы между ценой покупки и ценой продажи. Например, если недвижимость была приобретена за 250 000 евро, а продана за 300 000 евро, налог в размере 20% уплачивается с полученной прибыли в 50 000 евро. „Однако из налогооблагаемого дохода можно вычесть документально подтвержденные расходы на улучшение недвижимости, такие как новая кухонная мебель или замена крыши“, - отметил Уйбомяэ.
Следует учитывать, что продажа собственного жилья освобождается от налога, если такая сделка совершается не чаще, чем раз в два года. Также освобождаются от налога сделки с продажей садового дома или дачи, если площадь участка не превышает 2500 квадратных метров, а имущество находилось в собственности не менее двух лет. Такая льгота распространяется и на продажу возвращенной или приватизированной недвижимости.
Налогообложение доходов от продажи унаследованной недвижимости
При продаже унаследованной недвижимости действуют особые правила. Если продается унаследованное жилое помещение, которое использовалось в качестве места жительства и в течение двух предыдущих лет другие жилые объекты не продавались, налог уплачивать не требуется. Однако если продается унаследованное или подаренное имущество, которое не использовалось в качестве жилья, налог взимается с полной суммы продажи.
Чтобы избежать потенциальных разногласий с Налогово-таможенным департаментом, важно сохранять все документы, связанные с улучшением недвижимости. Также необходимо вести точный учет расходов, оплаченных арендатором, и четко различать арендную плату и коммунальные платежи. В более сложных случаях Уйбомяэ рекомендует обращаться в Налоговый департамент для разъяснения, чтобы избежать ошибок при декларировании.
Подавать налоговую декларацию в Налогово-таможенный департамент можно в период с 15 февраля по 30 апреля 2025 года.