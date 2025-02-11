Это важно! Декларирование доходов от недвижимости: изменения и рекомендации

„Важное изменение касается процентов по жилищным кредитам – если в предыдущие годы частные лица могли вычитать их из своего налогооблагаемого дохода, то в декларации за 2024 год сделать это уже нельзя“, - отметил Уйбомяэ. В последний раз проценты по жилищным кредитам можно было учитывать при декларировании доходов за 2023 год.

Декларирование доходов от аренды

Арендодатель должен указать в налоговой декларации всю сумму дохода от аренды, полученного в течение года. В отношении доходов за 2024 год продолжает действовать прежняя ставка подоходного налога в 20%. При сдаче жилого помещения в аренду автоматически допускается вычет 20% расходов из суммы арендного дохода без необходимости предоставления подтверждающих документов. Однако это правило применяется только в случае аренды жилья, используемого в качестве жилого помещения. Льгота не распространяется на аренду коммерческой недвижимости, гаражей или других помещений.

Важно знать, что коммунальные платежи и взносы в ремонтный фонд квартирного товарищества не учитываются в составе арендного дохода, если их оплачивает арендатор. Однако, если арендатор оплачивает за арендодателя земельный налог или кредитные платежи, эти суммы подлежат декларированию как доход от аренды.

В случае договора аренды между частным лицом и предприятием фирма обязана удерживать подоходный налог с общей суммы арендного дохода, за исключением сопутствующих расходов и обременений.

Декларирование доходов от аренды через платформу Airbnb

„Если вы сдаете свое жилое помещение в краткосрочную аренду через такие платформы, как Airbnb или Booking.com, полученный доход необходимо декларировать как доход от аренды. Эти платформы напрямую передают налоговому департаменту информацию о доходах. Поскольку речь идет именно о доходе от аренды, вычет 20% расходов в этом случае не применяется. Тот же принцип действует и при субаренде“, - пояснил Уйбомяэ.

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