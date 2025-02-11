Могут сделать дом старомодным: современные идеи в интерьере, которые трудно реализовать правильно
Интерьерная мода меняется не так быстро, как фэшн, но все же год от года здесь появляются новые тенденции. И с некоторыми из них очень тяжело работать, ведь воплощение их в жизнь требует незаурядных навыков и вкуса, пишет „Обозреватель“.
Издание Express обратилось к экспертам по дизайну, чтобы определить худшие тренды 2024 года. Те указали на идеи, которые воплотить будет труднее всего. Они будут выглядеть плохо и превратят ваш дом в старомодный и неприглядный.
Выразительные полоски
В этом году в моду возвращается создание интерьерных акцентов с помощью ярких и контрастных полос. Но дизайнеры отмечают, что обращаться с этим трендом нужно очень осторожно. Если полосатый ковер может стать интересным украшением, то цветные полосы на стенах превратят помещение в цирк-шапито.
В то же время эксперты советуют уделить больше внимания другому тренду года – аркам. Арки и изгибы в интерьере могут зрительно сделать комнату более мягкой, убрать резкость линий и прямых углов. Воплотить этот прием можно как с помощью арочного дверного проема, так и в определенных предметах, например, зеркалах. Вы можете создать иллюзию арки, нарисовав на стенах цветные блоки соответствующей формы. Тренд дает достаточно простора для фантазии.
Перегруженность текстурами
Тренд на максимализм в интерьере сохранится и в 2024 году. Но, чтобы добиться приличного результата без ощущения беспорядка, придется приложить немало усилий. Так, сочетание нескольких текстур может создать ощущение обжитого и уютного помещения. Но даже малейший излишек здесь превращает интерьер в загроможденный и старомодный.
Чтобы вписаться в тренд, обратите внимание на металлический цвета и поверхности. Введение нескольких таких элементов поможет создать трендовый максималистский интерьер без излишеств.
Строгая симметрия
Симметрия в интерьере – хороший и вполне действенный прием. Но если сделать все слишком симметрично, помещение получится очень формальным и обезличенным.
Чтобы овладеть этим трендом, можно почерпнуть вдохновение в моде 1970-х годов. Замените слишком аккуратные выверенные линии, украсьте помещение изогнутыми и естественными силуэтами, внесите разнообразие с помощью различных текстур и форм. В таком случае модная симметрия оживет и заработает.
Одержимость социальными сетями
Черпать вдохновение для создания своего интерьера в социальных сетях – вполне действенный прием. Но во всем нужна мера. Декор, который одним махом заполоняет Instagram и TikTok, так же быстро выходит из моды. Настолько быстро, что с момента, когда вы купите модные обои и до момента их поклейки, они уже могут войти в антитренды в соцсетях.
Если вы хотите вписываться в эти тенденции, не покупайте что-то дорогое, громоздкое и тяжелое в замене – мебель, шторы или те же обои. Выберите подушки, покрывала или мелкие элементы декора, чтобы продемонстрировать трендовые узоры. А остальной интерьер формируйте так, чтобы он служил фоном подобным акцентам.
Коричневые цвета
Цветовая палитра 2024 года тяготеет к нейтральным оттенкам глины, песка и дерева. Но эти цвета могут оказаться сложными для воплощения в интерьере.
Если вам все же хочется уютного коричневого, разбавьте его чем-то более светлым. Мебель и текстиль выбирайте гармоничных к нему, но легких и воздушных оттенков.