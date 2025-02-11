Могут сделать дом старомодным: современные идеи в интерьере, которые трудно реализовать правильно

Издание Express обратилось к экспертам по дизайну, чтобы определить худшие тренды 2024 года. Те указали на идеи, которые воплотить будет труднее всего. Они будут выглядеть плохо и превратят ваш дом в старомодный и неприглядный.

Выразительные полоски

В этом году в моду возвращается создание интерьерных акцентов с помощью ярких и контрастных полос. Но дизайнеры отмечают, что обращаться с этим трендом нужно очень осторожно. Если полосатый ковер может стать интересным украшением, то цветные полосы на стенах превратят помещение в цирк-шапито.

В то же время эксперты советуют уделить больше внимания другому тренду года – аркам. Арки и изгибы в интерьере могут зрительно сделать комнату более мягкой, убрать резкость линий и прямых углов. Воплотить этот прием можно как с помощью арочного дверного проема, так и в определенных предметах, например, зеркалах. Вы можете создать иллюзию арки, нарисовав на стенах цветные блоки соответствующей формы. Тренд дает достаточно простора для фантазии.

Перегруженность текстурами

Тренд на максимализм в интерьере сохранится и в 2024 году. Но, чтобы добиться приличного результата без ощущения беспорядка, придется приложить немало усилий. Так, сочетание нескольких текстур может создать ощущение обжитого и уютного помещения. Но даже малейший излишек здесь превращает интерьер в загроможденный и старомодный.

Чтобы вписаться в тренд, обратите внимание на металлический цвета и поверхности. Введение нескольких таких элементов поможет создать трендовый максималистский интерьер без излишеств.

Строгая симметрия

Симметрия в интерьере – хороший и вполне действенный прием. Но если сделать все слишком симметрично, помещение получится очень формальным и обезличенным.

Чтобы овладеть этим трендом, можно почерпнуть вдохновение в моде 1970-х годов. Замените слишком аккуратные выверенные линии, украсьте помещение изогнутыми и естественными силуэтами, внесите разнообразие с помощью различных текстур и форм. В таком случае модная симметрия оживет и заработает.