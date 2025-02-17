Хватит ошарашивать людей счетами на несколько тысяч евро! Услуги маклера нуждаются в реформе?(6)
Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман считает, что классическая маклерская услуга отстает от требований времени. „Технические процедуры, которые некогда казались ценными, сейчас стоят не так много – каждый может быстро сделать некачественные фотографии при помощи своего телефона, а искусственный интеллект за считанные секунды создаст объявление о продаже, хотя и с ошибками, поэтому нет причин платить за все это тысячи евро“, – сказал он.
„На самом деле, настоящая ценность маклеров заключается во владении широким объемом информации о рынке, умении вести переговоры, разрешать вопросы финансирования и консультировать по юридическим нюансам, а также во многом другом, что не сразу видно невооруженным глазом“, – объясняет Сооман. „Но, по правде говоря, все это не всегда бывает необходимо“, – уверен он.
„Желая клиентам представить более простые варианты сделок, мы вывели на рынок в Ласнамяэ также и услугу простого содержания, которая стоит всего 999 евро, однако объем предоставляемых услуг, безусловно, ограничен. Мы, конечно же, предлагаем и маклерские услуги высокого уровня, включающие все, что может понадобиться продавцу недвижимости, поскольку многие владельцы недвижимости по-прежнему хотят получить полный пакет услуг. Однако услуги необходимо дифференцировать в соответствии с ожиданиями и пожеланиями потребителя, а ошарашивать людей счетами на несколько тысяч евро за каждое движение – это уже вчерашний день“, – добавил Сооман.