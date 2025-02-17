Банк: в странах Балтии самые большие жилищные кредиты - у жителей Эстонии

Количество заключённых договоров выросло в Латвии на 127,3%, в Эстонии на 57,2% и в Литве на 48,8%. По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, основная причина того, что самый быстрый рост был в Латвии, кроется в прежней пассивности рынка. „Показатели жилищного кредитования в Латвии на протяжении многих лет были ниже, чем в Эстонии и Литве. Хотя рост в прошлом году был быстрым, латвийцам всё равно потребуется время, чтобы догнать своих соседей и по количеству договоров, и особенно по объёмам кредитов“, – прокомментировала показатели руководитель Bigbank.

Жители Эстонии являются самыми смелыми заёмщиками в странах Балтии: в четвёртом квартале средняя сумма кредита в Эстонии составила 145 013 евро, что более чем вдвое превышает среднюю сумму кредита у латвийцев 62 299 евро, и чуть более чем на четверть у литовцев – 108 928 евро. По сравнению с показателями предыдущего года средняя сумма кредита и в Эстонии, и в Латвии увеличилась примерно на треть, а в Литве она, по сути, осталась на прежнем уровне“, – сказала Пехтер и добавила, что цена жилой недвижимости в Риге, столице Латвии, по-прежнему заметно ниже, поскольку доля старых квартир вторичного рынка в сделках уже давно является доминирующей. „Учитывая местный контекст, относительно быстрый рост суммы кредита может указывать на растущую популярность новых домов, но в долгосрочной перспективе всё ещё сохраняется некоторый потенциал для роста по сравнению с соседями“, – считает Йонна Пехтер.

По словам Йонны Пехтер, рынок жилой недвижимости во всех трёх странах Балтии, а вместе с ним и рынок жилищного кредитования, выходят из длившегося несколько лет периода спада, и в этом году повсюду можно ожидать продолжения роста. „Вполне вероятно, что наиболее быстрый рост будет у наших южных соседей, однако карты может спутать намеченное в Эстонии на лето повышение налога с оборота, в ожидании которого весной может ускориться рост количества сделок с новыми квартирами“, – подытожила тему Йонна Пехтер.