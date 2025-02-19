Пять вещей, которые ни в коем случае нельзя чистить пищевой содой: советы экспертов

Стеклянные поверхности. Пищевая сода не подходит для чистки стеклянных поверхностей, таких как окна и зеркала, потому что продукт может поцарапать их.

Алюминиевая посуда – сковородки и кастрюли. Пищевая сода может вступить в реакцию с алюминиевой поверхностью посуды, что приводит к изменению цвета кухонной утвари.

Вощеную мебель и антиквариат можно поцарапать содой. Есть особые средства для чистки мебели, а чистку антиквариата лучше доверить специалистам.

Каменные столешницы. Натуральные каменные столешницы чаще всего более пористые, чем другие типы кухонных поверхностей. Следует избегать чистки таких поверхностей пищевой содой, поскольку она может оставлять царапины.