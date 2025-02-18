5 новых цветов в оформлении гостиной, которые дизайнеры выбирают в 2025 году
В 2025 году дизайнеры интерьеров делают ставку на неожиданные, но гармоничные оттенки, которые создают атмосферу комфорта, стиля и уюта. От мягких природных тонов до глубоких, драматических цветов новые тренды открывают множество возможностей для экспериментов.
О том, какие цвета будут господствовать в оформлении гостиных в 2025 году, 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.
Лучшие цвета для гостиной
Насыщенный красный
На первый взгляд, красный цвет может показаться слишком драматичным для гостиной. Некоторые могут подумать, что в таком интерьере невозможно расслабиться. Однако правильный тон на самом деле будет иметь гармоничный и роскошный вид.
„Текущая тенденция бордовых и драгоценных тонов повлияла на мой выбор дизайна. Красные оттенки, безусловно, становятся более заметными в моих проектах. Моих клиентов также привлекает красный“, – сказал дизайнер интерьера Филиппо Кальваньо.
В 2025 году дизайнеры выбирают оттенок красного „бычья кровь“. Этот коричнево-красный цвет глубокий и теплый, кроме того, он даже может быть нейтральным.
Терракотовый
По данным Google, с 2024 года количество запросов „терракотовый“ выросло на 5000%. Этот оттенок стал супер-популярным в дизайне интерьера. Он одинаково хорош в глубоком и насыщенном оттенке и более бледном мягком оранжевом.
Секретом успеха терракотового цвета является то, что все другие цвета на его фоне выглядят безупречно. Кроме того, терракотовая гостиная просто сияет теплом и уютом, этот цвет способен поднять настроение.
Светло-голубой
Светло-голубой цвет нельзя назвать теплым. Наоборот – он является прохладным и освежающим. Этот оттенок также может сыграть роль нейтрального в интерьере, поэтому его стоит выбрать вместо белого или серого.
„Со светло-голубым хорошо сочетаются зеленый, горчично-желтый и терракотовый, которые достаточно приглушенные, чтобы создать красочную, но спокойную атмосферу для семейной жизни“, – рассказала дизайнер Лиза Лев.
Карамельный
В 2025 году дизайнеры вместо бежевого цвета выбирают карамельный. Он более интенсивный и напоминает эстетику 70-х годов.
Фиолетовый
Самым неожиданным цветом в этой подборке является фиолетовый. Дизайнеры все чаще выбирают его для интерьера гостиной.
„Я экспериментировала с фиолетовым цветом на проектах несколькими способами. От практически нейтрального лавандово-серого до насыщенного баклажана, который имеет неожиданный вид“, – рассказала дизайнер Александра Баркер.