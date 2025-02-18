Готовы ли застройщики снижать цены на жилье? Эксперты говорят о неожиданно активном январе на рынке недвижимости

На рынке, который демонстрирует признаки небольшого роста, по-прежнему наибольший спрос наблюдается на более доступное жильё. По словам Ватсель, среди покупателей всегда есть молодые люди, которые только начинают самостоятельную жизнь и, естественно, в первую очередь рассматривают бюджетные варианты.

Ранее покупателями часто становились молодые семьи, у которых уже родился первый ребёнок или ожидалось пополнение, и они стремились улучшить свои жилищные условия. Сегодня же на первый план выходят более зрелые семьи, в которых родители уже находятся в среднем возрасте или даже старше. „Они накопили капитал, часто покупают уже не первую квартиру, а третью или четвёртую“, — пояснил Аллеканд, добавив, что таким образом на рынке недвижимости установился определённый баланс между различными группами покупателей.

По словам Аллеканда, за последние годы профиль покупателей недвижимости претерпел значительные изменения. Если раньше основными клиентами на рынке новостроек были молодые специалисты, особенно из IT-сектора и других перспективных отраслей, которые имели хорошие зарплаты и возможности для получения кредита, то теперь ситуация изменилась.

Кэтлин Ватсель добавила, что эксперты ждали, что январь будует более спокойным, так как осень на рынке недвижимости была достаточно оживлённой, а в экономике по-прежнему ощущается нестабильность. Однако в январе количество ходатайств о жилищном кредите оказалось на уровне начала ноября. „В конце прошлого года многие вывели дивиденды в ожидании роста налогов, поэтому объем свободных средств увеличился. Однако не все успели завершить сделки в декабре“, — объяснила Ватсель.

По словам экспертов, 2025 год начался неожиданно хорошо. Как отметил Аллеканд, за последние 20 лет среднее количество сделок в Таллинне составляло около 728 в месяц, и этот показатель был достигнут уже в январе. „Это довольно редкое явление, ведь январь обычно не является месяцем высоких показателей“, — отметил он в подкасте LHV. По его мнению, это связано с тем, что многие сделки, отложенные из-за длинных декабрьских праздников, были завершены в январе.

„Когда продажи дорогой недвижимости замедлились, жильё в ценовой категории до 250 000 евро продолжало активно продаваться. Даже в периоды кризиса рынок никогда не останавливается полностью — всегда совершаются сделки, обусловленные необходимостью“, — отметила Ватсель, приводя в пример квартиры в спальных районах Таллинна.

Аллеканд добавил, что конкуренция в сегменте доступных квартир особенно высокая. Он также подчеркнул, что на рынке мало предложений, что создаёт сложности для профессиональных инвесторов, занимающихся покупкой и перепродажей жилья.

Элитная недвижимость находит своих покупателей. Однако, например, четырёхкомнатные квартиры сейчас продаются сложнее. „Основная проблема в том, что такие квартиры гораздо больше и, соответственно, дороже. В новостройках стандартная цена четырёхкомнатной квартиры составляет около 400 000 евро. Это требует довольно большого кредита и высокого дохода“, — пояснил Аллеканд.

Что касается квартир стоимостью от 700 000 евро, то они имеют узкий круг покупателей, которые предъявляет очень высокие требования. „Для этих клиентов неважно, стоит ли квартира 700 000 или 900 000 евро — решающее значение имеют детали, соответствие всем ожиданиям. Поэтому такие сделки совершаются редко“, — добавил он. По его словам,

покупатели элитного жилья никуда не спешат, так как они уже живут в подобных квартирах и могут спокойно ждать подходящего варианта.

За последние два года, несмотря на относительное затишье на рынке, было совершено много сделок с инвестиционной недвижимостью. Аллеканд отметил, что такие инвестиции не всегда выглядели логичными с точки зрения доходности, но, поскольку они совершались за счёт собственного капитала, без привлечения кредитов, доход от аренды обеспечивал стабильную рентабельность вложений.

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