10 простых идей, как обновить интерьер к весне

Styler рассказывает, что можно сделать для того, чтобы преобразить свой дом в весеннем стиле.

Добавьте цвета

Один из простых способов преобразить пространство - это использовать цвета. Нейтральные оттенки, такие как бежевый, серый и кремовый, создадут уютную атмосферу и позволят использовать яркие акценты, чтобы обновить интерьер.

Оттенки земли

Если вы хотите добавить интерьеру оттенков земли, попробуйте использовать коричневый, серый и темно-зеленый. Эти цвета прекрасно сочетаются с натуральными материалами, такими как дерево и камень, и помогают создать теплую атмосферу в любой комнате.

Измените шторы

Весной хочется больше света и тепла, поэтому стоит заменить тяжелые шторы на более легкие и светлые. Выбирайте ткани натуральных оттенков, такие как хлопок, лен или шелк. Геометрия и классика в принтах актуальны в этом сезоне, а если не любите рисунки - выбирайте однотонные шторы.

Пастельные и нежные тона

Пастельные цвета всегда актуальны весной. Мягкие оттенки голубого, розового и желтого могут преобразить любой интерьер, делая его легким и воздушным. Их можно сочетать с темными акцентами, чтобы добавить глубины и выразительности.

Медовые оттенки

Оттенки меда придают интерьеру теплую и уютную атмосферу. Такие цвета можно использовать как основной оттенок или как акценты, чтобы добавить свежести и комфорта. Они прекрасно сочетаются с зелеными или голубыми оттенками, создавая весеннее настроение.

Купите новое постельное белье

Чтобы обновить спальню, достаточно заменить постельное белье на более легкое и светлое. Постельные принадлежности светлых оттенков создадут в комнате атмосферу весенней свежести и уюта.

Природные оттенки

Весна - это время, когда природа становится главным вдохновением. Травяной зеленый, оливковый или салатовый прекрасно сочетаются с другими природными оттенками. Такие цвета можно использовать для оформления интерьера, комбинируя их с нежными розовыми и бирюзовыми тонами.

Избавьтесь от лишнего