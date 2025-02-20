20.02.2025, 10:30
Почему елкам нужен „солнцезащитный крем“? Как не дать хвойным сгореть на солнце и еще четыре совета по уходу за зимним садом
ФОТО: | Delfi Meedia
Для многих людей зима - это время года, когда кажется, что в садовых работах можно сделать перерыв. Но если умело использовать хвойные деревья при создании сада, то даже в зимние месяцы на улице будут открываться прекрасные виды, пишет Delfi Дом&Сад со ссылкой на Maakodu.
Снег, низкое солнце и мороз рисуют в некоторых садах настоящие картины. Тонкое снежное покрывало - словно холст, на котором красуются кружевные узоры хвойных растений, засохшие бутоны многолетних цветов и изящные кустики трав. Постоянная смена освещения создает интересную игру тени и света.
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