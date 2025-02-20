Почему елкам нужен „солнцезащитный крем“? Как не дать хвойным сгореть на солнце и еще четыре совета по уходу за зимним садом

Но зима - не время оставлять сад в покое на долгие месяцы. Неожиданные снегопады, ледяной дождь или постоянное чередование минусовых температур с оттепелями станут испытанием и для садовых растений, и для садоводов. Переливающийся на солнце снег - это красиво, но когда он падает с неба в большом количестве, садоводам приходится от него избавляться. Точно так же вечнозеленые растения могут пострадать от яркого солнечного света, который приходит с морозами.