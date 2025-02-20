Наш сад
20.02.2025, 10:30

Почему елкам нужен „солнцезащитный крем“? Как не дать хвойным сгореть на солнце и еще четыре совета по уходу за зимним садом

 
Многолетним топиариям не угрожает толстый слой снега.
Многолетним топиариям не угрожает толстый слой снега.
ФОТО: Tiit Koha | Delfi Meedia

Для многих людей зима - это время года, когда кажется, что в садовых работах можно сделать перерыв. Но если умело использовать хвойные деревья при создании сада, то даже в зимние месяцы на улице будут открываться прекрасные виды, пишет Delfi Дом&Сад со ссылкой на Maakodu.

Снег, низкое солнце и мороз рисуют в некоторых садах настоящие картины. Тонкое снежное покрывало - словно холст, на котором красуются кружевные узоры хвойных растений, засохшие бутоны многолетних цветов и изящные кустики трав. Постоянная смена освещения создает интересную игру тени и света.

Но зима - не время оставлять сад в покое на долгие месяцы. Неожиданные снегопады, ледяной дождь или постоянное чередование минусовых температур с оттепелями станут испытанием и для садовых растений, и для садоводов. Переливающийся на солнце снег - это красиво, но когда он падает с неба в большом количестве, садоводам приходится от него избавляться. Точно так же вечнозеленые растения могут пострадать от яркого солнечного света, который приходит с морозами.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии