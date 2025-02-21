ГРАФИКИ | Упадок продолжается: в прошлом году объем строительства сократился на 6%

В 2024 году по сравнению с 2023 годом было построено на 9% меньше зданий и на 2% меньше сооружений.

В прошлом году объем строительства на местном рынке сократился на 7%, объемы строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, выросли по сравнению с 2023 годом на 5%.

Согласно данным регистра строений, было выдано 5815 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, что почти на треть меньше, чем в 2023 году.

Разрешение на строительство было выдано на постройку 4973 жилых помещений, что на 10% меньше, чем в 2023 году.

Строительные предприятия Эстонии построили в 2024 году в целом на 3,9 миллиарда евро: из них зданий построено на 2,4 миллиарда евро и сооружений — на 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2023 годом зданий было построено на 9% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) — на 2% меньше

Ведущий аналитик Департамента статистики Мерике Синисаар пояснила, что объемы строительства сокращаются третий год подряд. „Упадок на местном строительном рынке в первую очередь обусловлен сокращением объемов строительства зданий. Строительство зданий сокращается уже со второго квартала 2022 года, сокращение строительства сооружений наблюдается со второй половины 2024 года“, — сказала Синисаар.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился в 2024 году в сравнении с 2023 годом на 5%. „На эти объемы также в основном повлияло строительство зданий. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, в прошлом году составила 7% от общего объема строительства“, — добавила Синисаар.