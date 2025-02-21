ГРАФИКИ | Упадок продолжается: в прошлом году объем строительства сократился на 6%
Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2024 году строительные предприятия Эстонии построили в Эстонии и за рубежом в целом на 6% меньше, чем в 2023 году. Объем строительства на местном рынке сократился в прошлом году на 7%.
В 2024 году по сравнению с 2023 годом было построено на 9% меньше зданий и на 2% меньше сооружений.
В прошлом году объем строительства на местном рынке сократился на 7%, объемы строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, выросли по сравнению с 2023 годом на 5%.
Согласно данным регистра строений, было выдано 5815 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, что почти на треть меньше, чем в 2023 году.
Разрешение на строительство было выдано на постройку 4973 жилых помещений, что на 10% меньше, чем в 2023 году.
Строительные предприятия Эстонии построили в 2024 году в целом на 3,9 миллиарда евро: из них зданий построено на 2,4 миллиарда евро и сооружений — на 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2023 годом зданий было построено на 9% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) — на 2% меньше
Ведущий аналитик Департамента статистики Мерике Синисаар пояснила, что объемы строительства сокращаются третий год подряд. „Упадок на местном строительном рынке в первую очередь обусловлен сокращением объемов строительства зданий. Строительство зданий сокращается уже со второго квартала 2022 года, сокращение строительства сооружений наблюдается со второй половины 2024 года“, — сказала Синисаар.
Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился в 2024 году в сравнении с 2023 годом на 5%. „На эти объемы также в основном повлияло строительство зданий. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, в прошлом году составила 7% от общего объема строительства“, — добавила Синисаар.
Согласно данным регистра строений, в прошлом году было выдано 5815 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, что почти на треть меньше, чем в 2023 году. Большая часть новых жилых помещений находится в многоквартирных домах, из которых самым популярным типом по-прежнему является 3–5-этажный многоквартирный дом. Среди новых жилых помещений больше всего четырехкомнатных помещений, далее следуют двух- и трехкомнатные помещения. Площадь новых жилых помещений составляла в среднем 93 квадратных метра. Большая часть нового жилья находится в Таллинне, далее следуют близлежащие к столице волости и Тартуский уезд.
Спрос на новое жилье снижается четвертый год подряд. В 2024 году разрешение на строительство было выдано на постройку 4973 жилых помещений, что примерно на одну десятую меньше, чем годом ранее. По-прежнему самым предпочитаемым типом жилья был многоквартирный дом.
В прошлом году разрешение на эксплуатацию получили 1108 нежилых помещений с полезной площадью 832 500 квадратных метров. Больше всего прибавилось новых складских, промышленных и торговых площадей. По сравнению со предыдущим годом увеличилась как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объем их строительства.
В четвертом квартале 2024 года строительные предприятия построили в целом на 1,1 миллиарда евро, что на 4% меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. Зданий было построено на 5% меньше, сооружений — на 3% меньше.
Департамент статистики собирает и анализирует данные для произведения строительной статистики по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получения обзора текущей экономической ситуации в Эстонии.
Смотрите также раздел строительства.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.
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