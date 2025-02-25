ФОТО | 10 главных трендов в дизайне интерьера, от которых все будут без ума в 2025
Планируете капитальный ремонт или хотите просто немного освежить свое жизненное пространство? В любом случае вам пригодится информация о том, какие оттенки, детали и решения будут самыми актуальными в наступившем году, пишет The Voice.
Mocha Mousse
Каждый год Институт Pantone выбирает цвет, который задаёт тренды в дизайне. В 2025 им стал Mocha Mousse — теплый шоколадный оттенок, напоминающий кофейный мусс или какао.
Он создает ощущение тепла, уюта и спокойствия, а также прекрасно сочетается с разными видами интерьера: от минимализма до модерна. Поэтому используется не только в отделке стен, пола или мебели, но и в более мелких деталях: например, текстиле или посуде.
Новый минимализм
Его ключевые отличия — простота и функциональность. В подобном интерьере ты не найдешь ничего лишнего: только необходимые вещи.
Основные элементы этого стиля: нейтральные цвета (белый, черный, бежевый, серый), игра полутонов, большое количество свободного пространства, плавные линии, отсутствие дорогих и „вычурных“ элементов — например, орнамента, страз и узоров.
Ар-деко
Смешение неоклассицизма и модерна, которое появилось в конце 20 века. В переводе с французского означает „декоративное искусство“. Умело сочетает в себе африканскую, индийскую и египетскую культуру.
Основные элементы данного стиля: геометрический орнамент (зигзаги, ромбы, узоры), четкие линии, принты с растениями или животными, дизайнерская мебель и материалы, массивные зеркала, люстры и декор.
Акцентные цвета
Их можно использовать как для разделения пространства (например, отделить одну зону от другой), так и для привлечения внимания. В наступившем году модными считаются пять оттенков:
Сумеречный синий (future dark)
Трансцендентный розовый (transcendent pink)
Акватический бирюзовый (aquatic awe)
Подсолнечный желтый (ray flowers)
Закатный коралл (sunset coral)
Экологичность и природные материалы
В 2025 тренд на натуральность только возрастет. Поэтому чем чище будет состав у мебели и текстиля, тем лучше. Ориентируемся на хлопок, шелк, лен и бамбук, а пластик, синтетику и отделку на клеевой основе, наоборот, стараемся исключить.
Больше зелени
В дизайн возвращаются элементы природы: живые растения, флорариумы и даже небольшие деревья. Если ты не любитель подобных форматов, попробуй рассмотреть менее масштабные варианты: например, подвесные кашпо или настольные композиции
Антиквариат и винтаж
Вместе с трендом на минимализм (который мы уже упомянули) в новом году будет расти спрос на экземпляры с историей: мебель, картины, скульптуры или вазы.
К слову, необязательно перекраивать весь интерьер и включать туда только уникальные предметы, иначе есть риск превратить квартиру в „лавку старьевщика“. Лучше отдать предпочтение двум-трем винтажным или антикварным вещам, а отделку сделать в нейтральных тонах, чтобы избежать перегруза.
Невидимый свет
В 2025 году источники света будут все больше интегрироваться в элементы интерьера — мебель, стены, ступеньки или потолочные ниши. Это привлекает меньше внимания, но сохраняет качество освещения на высоком уровне.
Биокамины
Они не требуют дымохода, легко устанавливаются в любом помещении, а также создают атмосферу тепла и уюта.
На данный момент в магазинах представлено множество вариантов — от настольных и подвесных до настенных и даже угловых моделей.
Авторский стиль
Возможность разработать собственный дизайн квартиры или дома всё больше набирает популярность. Здесь нет никаких ограничений, потому что ключевая задача — отразить предпочтения владельца. Поэтому можно смешивать разные стили и воплощать любые, даже самые смелые идеи.