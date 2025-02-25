ФОТО | 10 главных трендов в дизайне интерьера, от которых все будут без ума в 2025

Mocha Mousse

Каждый год Институт Pantone выбирает цвет, который задаёт тренды в дизайне. В 2025 им стал Mocha Mousse — теплый шоколадный оттенок, напоминающий кофейный мусс или какао.

Он создает ощущение тепла, уюта и спокойствия, а также прекрасно сочетается с разными видами интерьера: от минимализма до модерна. Поэтому используется не только в отделке стен, пола или мебели, но и в более мелких деталях: например, текстиле или посуде.

Новый минимализм

Его ключевые отличия — простота и функциональность. В подобном интерьере ты не найдешь ничего лишнего: только необходимые вещи.

Основные элементы этого стиля: нейтральные цвета (белый, черный, бежевый, серый), игра полутонов, большое количество свободного пространства, плавные линии, отсутствие дорогих и „вычурных“ элементов — например, орнамента, страз и узоров.

Ар-деко

Смешение неоклассицизма и модерна, которое появилось в конце 20 века. В переводе с французского означает „декоративное искусство“. Умело сочетает в себе африканскую, индийскую и египетскую культуру.

Основные элементы данного стиля: геометрический орнамент (зигзаги, ромбы, узоры), четкие линии, принты с растениями или животными, дизайнерская мебель и материалы, массивные зеркала, люстры и декор.

Акцентные цвета

Их можно использовать как для разделения пространства (например, отделить одну зону от другой), так и для привлечения внимания. В наступившем году модными считаются пять оттенков:

Сумеречный синий (future dark)

Трансцендентный розовый (transcendent pink)

Акватический бирюзовый (aquatic awe)

Подсолнечный желтый (ray flowers)

Закатный коралл (sunset coral)

Экологичность и природные материалы

В 2025 тренд на натуральность только возрастет. Поэтому чем чище будет состав у мебели и текстиля, тем лучше. Ориентируемся на хлопок, шелк, лен и бамбук, а пластик, синтетику и отделку на клеевой основе, наоборот, стараемся исключить.

Больше зелени