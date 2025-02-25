Опять упал! Шестимесячный Euribor опустился до самой низкой с 2 декабря 2022 года отметки

Это самый низкий показатель с 20 декабря 2022 года.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет.

Какие существуют мифы, связанные с кредитованием и ставкой Euribor?

Вам нужны 20% от стоимости в качестве первого взноса. На самом деле, сумма первого взноса может быть и меньше. Многие банки предлагают гарантии KredEx и различные льготы для определенных категорий заемщиков, например, для молодых людей с высшим образованием или для покупателей жилья в сельской местности. Таким образом, первый взнос можно снизить, например, до 15–5%.

В 50 лет нет смысла даже пытаться получить жилищный кредит. На самом деле, банки выдают ипотечные кредиты и людям старшего возраста. В этом случае банк учитывает возраст человека, его планы, доход, сбережения и общее финансовое поведение. Однако банк, скорее всего, предложит такому человеку кредит на срок менее 30 лет, что будет означать более высокий ежемесячный платеж.

При снижении Euribor платеж по кредиту сразу уменьшается. Он действительно снижается, но с задержкой. Ставка Euribor немного меняется каждый день, но это не влияет на ежемесячные платежи сразу. Указанная в кредитном договоре ставка Euribor пересматривается через регулярные промежутки времени в зависимости от того, к какому периоду Euribor привязан кредит. Например, в случае 6-месячной ставки Euribor изменение ощущается каждые шесть месяцев.