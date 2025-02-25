А как же кладовка? Жители дома подали в суд на застройщика, принадлежащего Тартускому КСО

В 2021 году в тартуском районе Таммелинн было завершено строительство рядного дома, который строила Eesti Ühistumajad, принадлежащая Тартускому КСО. Большинство жителей в начале прошлого года подали в суд на застройщика. Суть иска – по мнению жильцов, застройщик отказался построить восемь кладовок, которые изначально были обещаны.

Ключевой вопрос судебного разбирательства – имеют ли жильцы вообще право на кладовки, так как устное обещание застройщика не было зафиксировано в нотариальных договорах. Жители называют это „человеческой ошибкой“.

Хотя застройщик Eesti Ühistumajad утверждает, что не обязан строить кладовки, за рядным домом все же стоит наполовину построенная конструкция. Ее возведение начала компания MRB Invest, управляемая Буглевским, но работа так и не была завершена.

Кастати, в январе стало известро, что жители рядного дома, построенного дочерней компанией Тартуского кредитно-сберегательного общества, столкнулись с десятками дефектов, которые застройщик за несколько лет так и не устранил. На своем сайте Eesti Ühistumajad хвалится строительством домов с эффективной теплоизоляцией и современной вентиляцией, в которых жильцы могут чувствовать себя комфортно и уютно. Однако владельцы квартир в рядном доме на шесть квартир своим жильем недовольны.

Марго Метсоя был одним из первых, кто заселился в рядный дом в Хааслава Тартуского уезда весной 2022 года. „При заселении выявились недостатки, их устранение оказалось сложным“, – сказал Метсоя, разочаровавшийся в застройщике. „Отношение наплевательское – деньги ведь уже получены. Мы рассматриваем возможность подачи в суд“, – заявил он.

Что следует учитывать при страховании многоквартирного дома, чтобы страховая компания возместила возникший ущерб?