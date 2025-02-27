Стали больше строить? Продажи строительных материалов в этом году выросли на 20%

По словам Рауля Кадару, зима традиционно является низким сезоном в строительном секторе, поскольку сложно выполнять работы на открытом воздухе. „Обычно последние и первые два месяца года бывают в строительстве самыми спокойными, но в этом году ситуация сложилась на удивление хорошо – тёплая зима позволяет строить без перерывов. В то же время, снижение кредитной маржи Euribor позитивно влияет на чувство уверенности потребителей, и пессимизма в секторе становится меньше. Благодаря совокупности разных факторов, оборот как древесины, так и общестроительных материалов в этом году увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом“, – сказал Кадару.

„В секторе недвижимости в Финляндии и Швеции дела также идут немного лучше, чем в прошлом году, и это благоприятствует экспорту. В Германии всё ещё есть проблемы у предприятий автомобильной промышленности, тогда как другие сферы демонстрируют признаки восстановления“, – охарактеризовал Кадару текущую ситуацию на основных экспортных рынках Эстонии.

„Цена на строительную древесину сейчас почти вдвое ниже, чем была на пике, который был несколько лет назад, но производители будут вынуждены увеличить её на 5-10 процентов во втором квартале. Главным образом по двум причинам – в тёплые зимы земля не промерзает, что затрудняет добычу и транспортировку древесины из леса. Заготовок сейчас меньше обычного, некоторые из наших лесопилок работают на половину мощности, а некоторые в Скандинавии были полностью остановлены на зиму. Кроме того, общие объёмы вырубки сократились, и это влияет на рынок и цены“, – пояснил Кадару.

„Поскольку общий спрос по-прежнему остаётся ниже среднего, цены на общестроительные материалы, например, на металлическую арматуру, также оставались стабильными на протяжении всего прошлого года. В условиях быстрой инфляции это фактически означает даже некоторое снижение реальных цен“, – поделился Кадару.