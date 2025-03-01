Выплаты по страхованию жилья выросли на треть: чаще всего это ущерб от воды, пожара и краж со взломом
В 2024 году Salva Kindlustus собрала около 32,5 миллиона евро страховых взносов и выплатила около 18 миллионов евро в качестве возмещения ущерба. Выплаты по страхованию жилья выросли на 30% в годовом исчислении, особенно возросли случаи ущерба от воды, пожара и краж со взломом.
Если в 2023 году по страхованию жилья страховым обществом Salva было выплачено 1317 компенсаций, то в 2024 году это число возросло до 1508 на общую сумму 2,4 млн евро. Наибольшая часть выплат пошла на компенсацию ущерба от воды — более миллиона евро, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. Сумма компенсаций, связанных с пожарами, увеличилась на 46% и достигла 553 тысяч евро. Объем выплат по страхованию жилья с полной защитой от рисков также вырос на 20%, достигнув 470 000 евро.
„Увеличение объемов компенсаций отражает как общий рост цен, так и рост стоимости ремонта. В то же время мы также наблюдаем и рост осведомленности людей — все больше людей выбирают многолетние полисы, а страхование жилья с полной защитой от рисков стало предпочтительным решением. Почти 70% договоров страхования жилья, заключенных в Salva, включают комплексное страхование, защищающее от всех видов риска“, — прокомментировал руководитель отдела по страхованию имущественного ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу.
Число краж со взломом и грабежей выросло вдвое: с 19 случаев в 2023 году до 36 в 2024 году. Общая сумма выплат по ним выросла почти в три раза, достигнув 64 000 евро. В случае краж со взломом ущерб не ограничивается стоимостью украденных вещей — часто повреждаются также окна, двери, полы или террасы. Ущерб может быть особенно серьезным, если ключи от автомобиля или транспортного средства остаются на виду, поскольку кража автомобиля не покрывается страхованием жилья, а требует наличия каско.
„Почти половина страховых случаев при страховании жилья связана с домашним имуществом — будь бытовые несчастные случаи, повреждения от удара молнии или сильного града или кражи. Часто не все понимают, что страхование здания не распространяется автоматически на домашнее имущество. Я хотел бы отметить, что домашнее имущество всегда нужно включать в полис отдельно“, — подчеркнул Соосалу.
Штормы по-прежнему остаются частым явлением, но количество повреждений от гроз и молний особенно заметно возросло с апреля по декабрь. Новой тенденцией в этой области стали поломки роботизированных газонокосилок, но грозы также выводят из строя бытовую технику и автоматику, включая системы отопления зданий, тепловые насосы, вентиляционное оборудование, освещение территорий и системы очистки открытых бассейнов. В 2024 году компания Salva возместила ущерб от шторма и молний на общую сумму около 140 000 евро.
„Хотя в мае, июне и ноябре 2024 года в Эстонии бушевали сильные штормы, нанесенный ущерб оказался меньше, чем в предыдущие годы. Одной из причин, безусловно, является рост осведомленности людей: мы делимся с нашими клиентами советами о том, как подготовиться к штормам и почему к штормовым предупреждениям следует относиться серьезно. Профилактика имеет решающее значение для защиты имущества, но страхование помогает быстрее устранить последствия и восстановиться от воздействие убытков“, — добавил Соосалу.
При страховании жилья также стоит внимательно отнестись к размеру собственной ответственности. Если вы одновременно страхуете свой дом, предметы домашнего обихода и страхование ответственности, рекомендуется выбрать одинаковую собственную ответственность во всех трех случаях.
Например, если вода наносит ущерб как жилому зданию, так и домашнему имуществу, применяется более высокая доля собственной ответственности. Если она по зданию составляет 300 евро, а по домашнему имуществу — 200 евро, то в случае убытка самому необходимо будет покрыть 300 евро. Чем выше сумма собственной ответственности, тем ниже ежемесячная страховая выплата, но важно оценить, какую часть ущерба вы готовы покрыть за счет собственных средств в случае несчастья.
Согласно условиям Salva Kindlustus, в некоторых случаях собственная ответственность автоматически равна нулю, например, если разбилась входная дверь или оконное стекло.