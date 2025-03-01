Выплаты по страхованию жилья выросли на треть: чаще всего это ущерб от воды, пожара и краж со взломом

Если в 2023 году по страхованию жилья страховым обществом Salva было выплачено 1317 компенсаций, то в 2024 году это число возросло до 1508 на общую сумму 2,4 млн евро. Наибольшая часть выплат пошла на компенсацию ущерба от воды — более миллиона евро, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. Сумма компенсаций, связанных с пожарами, увеличилась на 46% и достигла 553 тысяч евро. Объем выплат по страхованию жилья с полной защитой от рисков также вырос на 20%, достигнув 470 000 евро.

„Увеличение объемов компенсаций отражает как общий рост цен, так и рост стоимости ремонта. В то же время мы также наблюдаем и рост осведомленности людей — все больше людей выбирают многолетние полисы, а страхование жилья с полной защитой от рисков стало предпочтительным решением. Почти 70% договоров страхования жилья, заключенных в Salva, включают комплексное страхование, защищающее от всех видов риска“, — прокомментировал руководитель отдела по страхованию имущественного ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу.

Число краж со взломом и грабежей выросло вдвое: с 19 случаев в 2023 году до 36 в 2024 году. Общая сумма выплат по ним выросла почти в три раза, достигнув 64 000 евро. В случае краж со взломом ущерб не ограничивается стоимостью украденных вещей — часто повреждаются также окна, двери, полы или террасы. Ущерб может быть особенно серьезным, если ключи от автомобиля или транспортного средства остаются на виду, поскольку кража автомобиля не покрывается страхованием жилья, а требует наличия каско.

„Почти половина страховых случаев при страховании жилья связана с домашним имуществом — будь бытовые несчастные случаи, повреждения от удара молнии или сильного града или кражи. Часто не все понимают, что страхование здания не распространяется автоматически на домашнее имущество. Я хотел бы отметить, что домашнее имущество всегда нужно включать в полис отдельно“, — подчеркнул Соосалу.