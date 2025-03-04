10 лайфхаков, которые уничтожат любые неприятные запахи и сделают ваш дом ароматным

Styler рассказывает о секретах, которыми пользуются хозяева, чье жилье всегда пахнет, как люксовый номер в отеле.

Гвоздика: природный ароматизатор для обуви

Туфли, кроссовки и другая обувь часто впитывают запах пота, что делает обувную полку не самым приятным местом. Но решить проблему можно с помощью обычной гвоздики. Достаточно положить в каждую пару маленький мешочек с этой пряностью, и через несколько часов обувь наполнится ее пряным ароматом. Мешочки можно сделать из носового платка или тканевого лоскутка.

Свечи против запахов в ванной

Свечи в ванной - это не только романтика, но и эффективное средство для борьбы с нежелательными ароматами. Причем не обязательно использовать ароматизированные варианты - даже обычная свеча выделяет легкий дым, что помогает устранить запахи. Просто зажгите ее во время гигиенических процедур и не забудьте потушить перед выходом.

Автомобильный ароматизатор для урны

Запахи из мусорного ведра или урны для туалетной бумаги можно легко нейтрализовать. Используйте подвесной автомобильный ароматизатор типа „елочка“ - просто закрепите его на крышке ведра или возле туалетной урны. Это маскирует неприятные ароматы и сделает воздух в помещении более приятным.

Гель для стирки как освежитель воздуха

Сделать самодельный освежитель для туалета очень просто. Возьмите небольшой стаканчик, наполните его ватными шариками и добавьте 2-3 столовые ложки геля для стирки. Поставьте в незаметное место - и на три дня ваш санузел будет наполнен приятным ароматом. Затем состав следует обновить, чтобы поддерживать эффект.

Мыло для свежести в шкафу

Затхлый запах в шкафу появляется из-за влаги и отсутствия циркуляции воздуха. Чтобы избавиться от него, следует разместить в шкафу кусок ароматного мыла, завернутый в ткань или чистый носок. Кроме того, стоит заменить пластиковые и металлические вешалки на деревянные, особенно из кедра, который поглощает лишнюю влагу и придает вещам приятный аромат.

Мандариновая цедра для микроволновки